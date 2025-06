(AGENPARL) - Roma, 28 Giugno 2025

SITUM Future 2025 – Al via dall’Aquila la stagione 2025 del progetto che favorisce l’ingresso degli studenti universitari nelle imprese

SITUM Future ha dato il via alla sua quarta stagione, presentata nel corso dell’evento che si è svolto il 27 giugno all’Aquila, nel Centro congressi “Luigi Zordan”.

Co-creazione di innovazione, trasferimento tecnologico, integrazione tra università e azienda sono i concetti chiave di SITUM – Scuola di Innovazione Tecnologica Umanistica e Manageriale. Il progetto è promosso in modo congiunto dall’ Università Politecnica delle Marche, dall’Università degli Studi di Perugia e dall’Università degli Studi dell’Aquila.

Il suo obiettivo è promuovere una didattica innovativa, unendo formazione accademica e mondo delle imprese. Un approccio operativo e pratico, integrato nel percorso accademico, che fino ad ora ha visto il 98% dei suoi partecipanti trovare lavoro nelle aziende del territorio.

Da questa edizione SITUM, nato come corso di perfezionamento, è stato integrato all’interno dei corsi di laurea dei tre Atenei, con percorsi disegnati su progetti proposti dalle aziende. Inoltre, a settembre prenderà avvio la Summer School aperta agli studenti iscritti all’ultimo anno del corso di laurea triennale e neolaureati triennali, per offrire un’esperienza formativa in stretta connessione con le imprese. Un’esperienza che permette agli studenti di acquisire maggiore consapevolezza sulle proprie aspettative e di iniziare a costruire la propria rete professionale.

All’evento di presentazione hanno preso parte i magnifici Rettori degli Atenei coinvolti, i professori Edoardo Alesse per l’Università degli Studi dell’Aquila, Carla Emiliani, delegata del Rettore Maurizio Oliviero per l’Università degli Studi di Perugia e Gian Luca Gregori dell’Università Politecnica delle Marche, la prof.ssa Federica Pascucci, referente scientifica e il prof. Alessandro Cinti, coordinatore del progetto SITUM. Per BPER è intervenuta la dott.ssa Maddalena Lepretti, confermando l’impegno dell’istituto bancario a supporto del progetto. Numerosi gli interventi delle persone che hanno preso parte a SITUM: i coordinatori scientifici di Ateneo, professori Fabrizio Ciancetta (UnivAQ), Nicola Paone (Univpm) e il presidente del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica Marco Sasso; l’imprenditore Enrico Paniccià, titolare del Calzaturificio Giano che ha condotto il progetto pilota di SITUM nella stagione 2024/25; la dott.ssa Anna Anchino, HR Manager dell’azienda ART Group Spa; gli studenti del progetto pilota SITUM IV, Leonardo Paccapelo, Lorenzo Agostini e Marian Razvan Gradinaru.

La prof.ssa Carla Emiliani ha ringraziato i tre Rettori che hanno ideato il progetto SITUM, definendo l’iniziativa “un’operazione che rimarrà nella storia di queste università”

Ha sottolineato l’importanza dell’aver messo in sinergia più atenei di un territorio che con questa operazione risulta molto più valorizzato ed acquisisce un peso maggiore nel contesto nazionale. “Questa idea, secondo, me è efficace per la crescita del territorio e per quella dei nostri studenti “ ha dichiarato. Ha evidenziato poi il valore di un’identità condivisa che “ genera e promuove innovazione, sviluppo e futuri dirigenti”, definendo SITUM un progetto che crescerà nel tempo ed un esempio importante di “didattica aperta al territorio”. La delegata del Rettore UniPg ha poi ricordato che “ci vuole proprio la forza e la capacità intuitiva di inserire nella programmazione didattica dei nostri corsi le aziende del territorio, la disponibilità a scambiarci le idee”, ribadendo che università e territorio possono arricchirsi reciprocamente da questa esperienza. “SITUM rappresenta un esempio dell’università del futuro”, ha infine concluso la prof.ssa Emiliani.

“Partecipare a questo evento è emozionante, soprattutto in questo anno nel quale il mio mandato e quello degli altri due Rettori che hanno promosso l’iniziativa volgono al termine. – Ha dichiarato Edoardo Alesse, Rettore di UnivAQ – L’iniziativa SITUM è un progetto con un forte impatto sul territorio e sulle possibilità che i nostri Atenei mettono a disposizione degli studenti -, in termini di competenze e sbocchi professionali. Un progetto che sarà sostenuto senza soluzione di continuità dai nuovi Rettori eletti nelle tre Università coinvolte”.

“SITUM è un’opportunità concreta per i nostri giovani – ha dichiarato il Rettore Univpm Gian Luca Gregori – ma anche un segnale forte di come le università possano contribuire allo sviluppo locale attraverso l’innovazione, la collaborazione e l’ascolto delle esigenze reali delle organizzazioni. I progetti sono il cuore del percorso formativo, la palestra in cui le studentesse e gli studenti diventano protagonisti attivi del cambiamento. È questo il futuro che vogliamo costruire: fatto di reti, competenze e consapevolezza”.

Il progetto SITUM

SITUM nasce nel 2020 dall’idea degli Atenei dell’Università degli Studi di Perugia, dell’Università Politecnica delle Marche e dell’Università degli Studi dell’Aquila e dell’impresa Loccioni. La collaborazione dei tre Atenei si focalizza sulla condivisione delle problematiche e delle opportunità e il potenziamento della loro terza missione: obiettivo comune lo sviluppo del territorio umbro-abruzzese-marchigiano attraverso la creazione di lavoro e imprenditorialità. SITUM si avvale anche del supporto di BPER che sostiene il progetto per valorizzare il talento delle nuove generazioni attraverso partnership con università, Camere di commercio ed enti locali.

