(AGENPARL) - Roma, 28 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 28 June 2025 Nuoro, 28 giugno 2025

COMUNICATO STAMPA

SAN TEODORO, BUDONI. VASTI CONTROLLI DEI CARABINIERI CONTRO LE STRAGI DEL SABATO SERA E LE RISSE VIOLENTE.

Nella notte tra sabato e domenica scorsi, 20 Carabinieri della Compagnia di Siniscola hanno condotto un controllo straordinario del territorio, incentrato nei Comuni di San Teodoro e Budoni, volto a prevenire il cosiddetto fenomeno delle “stragi del sabato sera”, spesso legate all’abuso di alcol e droghe da parte di conducenti che usualmente, nel fine settimana, frequentano locali, discoteche e principali luoghi di attrazione e aggregazione turistica serale.

I controlli sono stati predisposti sulle principali arterie stradali di afflusso e deflusso dai menzionati abitati, anche con un prolungato posto di blocco sulla SS131 DCN in direzione Olbia che ha consentito ai militari di identificare e controllare, uno per uno, oltre 70 conducenti. Nella circostanza, ritiratene le patenti di guida, i militari hanno denunciato 4 persone per guida in stato d’ebbrezza, sorprese con tasso alcolemico ben oltre il consentito, e ne hanno sanzionato amministrativamente altre 10, sorprese con tasso alcolemico ricompreso tra 0,5 e 0,8 g/l. In un caso, su un’intera comitiva in uscita da un locale in macchina, nessuno risultava in grado di porsi alla guida per aver assunto, entro un’ora prima, alcolici.

Particolare attenzione è stata inoltre rivolta ai luoghi affollati e sensibili e nei dintorni delle discoteche, interessati da numerosi avventori ed ingente presenza turistica, al fine di contrastare il consumo di stupefacenti e prevenire la possibilità di liti violente. A seguito di perquisizioni sul posto, 2 persone sono state denunciate per ingiustificato possesso di strumenti atti ad offendere, sorprese con 2 coltelli a serramanico.

Nella rete dei controlli, anche:

un 29enne che è stato denunciato per evasione, sorpreso ingiustificatamente all’esterno della propria abitazione ove è ristretto in regime di arresti domiciliari;

9 maggiorenni, segnalati al Prefetto quali assuntori poiché sorpresi con modiche quantità di marijuana, hashish e cocaina.

Il Comando Provinciale di Nuoro sottolinea l’estrema pericolosità di portare coltelli in luoghi pubblici e raccomanda di non porsi alla guida dopo aver consumato alcol. designando sempre un conducente che, restando sobrio, possa garantire un movimento in completa sicurezza per tutti gli utenti della strada. I controlli proseguiranno per tutta l’estate, anche con l’impiego di kit salivari per il rilevamento di eventuale pregresso consumo di droghe da parte dei conducenti.

Il procedimento penale nei confronti degli indagati pende ancora nella fase delle indagini preliminari e la loro effettiva responsabilità sarà vagliata nel successivo processo, ove non si escludono ulteriori sviluppi, anche in loro favore.