Resoconto convegno FNOB su intelligenza artificiale e competenze digitali in sanità + foto

(AGENPARL) - Roma, 28 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 28 June 2025 Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (FNOB)

Coordinamento Nazionale dei Biologi, Biotecnologi, Ricerca e Docenti (CNBRD)

Coordinamento Nazionale dei Biologi Laboratoristi

Ordine dei Biologi della Puglia e Basilicata

in collaborazione con

Regione Puglia, Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale

– Acquedotto Pugliese – Arpa Puglia

RESOCONTO CONVEGNO

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E COMPETENZE DIGITALI IN SANITÀ

TREND EMERGENTI E PROSPETTIVE. IL RUOLO DEI BIOLOGI

Sabato 28 giugno 2025 a Bari, nella Sala Conferenze dell’Acquedotto Pugliese, si è tenuto l’evento formativo “Intelligenza artificiale e competenze digitali in sanità”. Trend emergenti e prospettive. Il ruolo dei biologi” – promosso dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (FNOB), dal Coordinamento Nazionale dei Biologi, Biotecnologi, Ricerca e Docenti (CNBRD), dal Coordinamento Nazionale dei Biologi Laboratoristi (CNBL) e dall’Ordine dei Biologi della Puglia e Basilicata in collaborazione con prestigiosi Enti come il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale della Regione Puglia, l’Acquedotto Pugliese e l’Arpa Puglia.

Un incontro che ha permesso di affrontare una tematica particolarmente attuale, quella delle novità introdotte con l’adozione delle trasformazioni digitali nel settore sanitario e ambientale italiano. L’occasione ha riunito rappresentanti istituzionali, ordini territoriali dei biologi, esperti del settore e professionisti della Sanità in un confronto multidisciplinare sulle opportunità e sulle criticità connesse all’adozione dell’intelligenza artificiale, nonché alla necessità ormai concreta di potenziare le competenze digitali degli operatori sanitari. In particolare di coloro che lavorano in Puglia, Emilia Romagna e Marche, anche in vista della sperimentazione che coinvolge queste regioni e che proseguirà, dopo questa fase sperimentale, in tutta l’Italia.

Nel corso della giornata sono stati illustrati gli obiettivi del Protocollo d’Intesa siglato fra AQP e FNOB per il raggiungimento di finalità di comune interesse in materia di formazione su temi del ciclo idrico integrato delle acque e più in generale ambientali. Un documento innovativo che sancisce l’avvio di una collaborazione – di natura scientifica, tecnico scientifica e operativa – mirata alla condivisione di risultati di ricerca, alla nascita di nuovi progetti, e al miglioramento delle azioni di formazione professionale di comune interesse, attraverso la collaborazione su progetti e iniziative condivise in ambito nazionale e internazionale.

“L’Acquedotto Pugliese è un’opera imponente, mastodontica, da salvaguardare. Così come è necessario salvaguardare il patrimonio idrico, che non va sprecato” – ha dichiarato il presidente Fnob sen. Vincenzo D’Anna, nel suo intervento, aggiungendo che “la sinergia tra Acquedotto Pugliese e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi si inserisce in questa ottica di tutela e valorizzazione”. “Se la Fnob può apportare competenze e idee all’ente idrico da parte di professionisti qualificati che si occupano di ambiente e della specifica materia idrica – ha spiegato il presidente D’Anna -, per la Fnob è motivo di orgoglio e di soddisfazione che l’Acquedotto Pugliese abbia visto nella categoria dei biologi un interlocutore valido per poter affrontare queste tematiche”.