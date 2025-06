Primo ritiro pre-Mondiale congiunto a Formia per la sciabola azzurra verso la kermesse iridata di Tbilisi 2025

(AGENPARL) - Roma, 28 Giugno 2025

PRIMO RITIRO PRE-MONDIALE CONGIUNTO PER LA SCIABOLA AZZURRA MASCHILE E

FEMMINILE: 22 GLI ATLETI CONVOCATI DAI CT TERENZIO E AQUILI PER

L’ALLENAMENTO DI FORMIA DAL 30 GIUGNO AL 4 LUGLIO

Sarà il Centro di Preparazione Olimpica “Bruno Zauli” di Formia a

ospitare, da lunedì 30 giugno e fino al 4 luglio, il primo allenamento

collegiale pre-Mondiale della sciabola azzurra. Ritiro congiunto,

maschile e femminile, per le Nazionali guidate dai CT Andrea Terenzio e

Andrea Aquili, entrambe medagliate nelle prove a squadre dei Campionati

Europei di Genova (argento per i ragazzi, bronzo per le ragazze) e ora

proiettate verso la kermesse iridata 2025 in programma a Tbilisi, in

Georgia, dal 22 al 30 luglio.

Sono 22 complessivamente gli atleti convocati per il raduno di Formia,

equamente suddivisi tra uomini e donne. Il gruppo degli sciabolatori

sarà composto da Cosimo Bertini, Dario Cavaliere, Edoardo Cantini, Luca

Curatoli, Michele Gallo, Marco Mastrullo, Matteo Neri, Mattia Rea,

Edoardo Reale, Leonardo Reale e Pietro Torre.

Le sciabolatrici prescelte, invece, sono Michela Battiston, Alessia Di

Carlo, Benedetta Fusetti, Michela Landi, Vittoria Mocci, Chiara Mormile,

Eloisa Passaro, Maria Clementina Polli, Claudia Rotili, Manuela Spica e

Mariella Viale.

Con i Commissari tecnici Terenzio e Aquili, lavoreranno i maestri Marco

Ciari, Leonardo Caserta, Alessandro Di Agostino, Diego Occhiuzzi e

Alberto Pellegrini, supportati dai preparatori atletici Valerio Flamini

e Riccardo Nuccio, dal medico Edoardo Colantoni e dai fisioterapisti

Andrea Giannattasio e Ferdinando Margutti.

“_L’argento di Genova ci ha lasciato soddisfazione ma anche il giusto

amaro in bocca, per farci capire che ci sono ancora dettagli importanti

su cui lavorare_ – le parole del CT della sciabola maschile Andrea

Terenzio -. _Proveremo a farlo in queste settimane, il più velocemente

possibile. Di certo ci avviciniamo al Mondiale con il giusto

atteggiamento mostrato nel Campionato Europeo_”.

Così Andrea Aquili, Commissario tecnico delle sciabolatrici: “_La

medaglia di bronzo continentale renderà sicuramente più semplice la

ripresa di un lavoro duro, che ci porterà a Tbilisi. Il gruppo è in

crescita costante, gli Europei di Genova hanno confermato i segnali

positivi avuti negli ultimi mesi, che creano i giusti presupporti per

ambire a ulteriori passi in avanti quando saliremo sulle pedane iridate

in Georgia_”.

