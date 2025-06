PESI – La FIPE festeggia i suoi 25 anni con l’istituzione del “FIPE Athletes’ Wall of Fame”

(AGENPARL) - Roma, 28 Giugno 2025

La FIPE festeggia i suoi 25 anni

con l’istituzione del

“FIPE Athletes’ Wall of Fame”

La Federazione Italiana Pesistica festeggia il 25° anniversario della sua nascita con un evento celebrativo che si è svolto presso la palestra di Pesistica del Centro di Preparazione Olimpica del CONI di Roma. Una festa che ha visto protagonisti atleti, tecnici e dirigenti, di ieri e di oggi, con l’istituzione del “FIPE Athletes’ Wall of Fame”, un tributo permanente agli Atleti che, con il loro impegno e i loro successi, hanno contribuito a costruire il prestigio della Pesistica Italiana nel Mondo. Gli Atleti che hanno scritto il loro nome nella storia della FIPE e che sono stati premiati dal Presidente Alberto Miglietta e da Antonio Urso (ospite d’onore dell’evento in quanto Presidente dal 2005 al 2024) sono stai: Norberto Oberburger, Mirco Scarantino, Genny Pagliaro, Nino Pizzolato, Sergio Massidda e Donato Telesca, presenti all’evento ed Anselmo Silvino, Giorgia Bordignon e Mirko Zanni.

Il Segretario Generale FIPE Francesco Bonincontro ha ricordato le medaglie, gli atleti e tutti i protagonisti di questi ultimi 25 anni: era, infatti, il 1° luglio 2000 in cui avvenne la scissione dalla allora FILPJK in due distinte federazioni: la Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM) e la Federazione Italiana Pesistica e Cultura Fisica (FIPCF), che nel 2012 divenne FIPE.