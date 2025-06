Open Day – Parco costiero e sommerso di Porto Cesareo

(AGENPARL) - Roma, 28 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 28 June 2025 ASPETTANDO IL PARCO SOMMERSO E COSTIERO

DI PORTO CESAREO:

IL 13 LUGLIO L’OPEN DAY

Nell’ambito del progetto “Marea” finanziato con fondi europei dalla Regione Puglia e dal Ministero dell’Università e della Ricerca, si terrà il 13 luglio prossimo il primo Open Day dedicato al Parco sommerso e costiero di Porto Cesareo, in via di realizzazione.

Dalle 9 alle 13 in località Torre Chianca si potrà fruire di attività di archeosnorkeling e archeowalking: previsti cinque turni da venti persone ciascuno. Dalle 14 alle 16, presso il relitto delle colonne, in programma tre turni di snorkeling da gommone: disponibili sempre venti posti per turno. Infine, dalle 17 alle 19:30, in località Scalo di Furno sei turni da 20 partecipanti l’uno di archeowalking.

Per le attività in programma ci si dovrà presentare muniti di maschera, boccaglio, pinne e scarpe comode.

La giornata è organizzata con la collaborazione del Comune di Porto Cesareo, del Consorzio di gestione dell’Area Marina Protetta, del Coordinamento ambientalisti pro Porto Cesareo o.d.v.

Lecce, 28 giugno 2025

Paola Ancora

Ufficio Comunicazione istituzionale

Università del Salento