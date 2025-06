(AGENPARL) - Roma, 28 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 28 June 2025 **Buonconvento, Giani inaugura la piscina: “Un momento importante per la

Val d’Arbia”**

/Scritto da Redazione, sabato 28 giugno 2025 alle 15:16/

“Bellissima la nuova piscina di Buonconvento. Un impianto atteso da tempo

dalla comunità, che oggi diventa realtà grazie all’impegno

dell’amministrazione comunale e al contributo della Regione Toscana, con

oltre 500mila euro stanziati”.

Così il presidente Eugenio Giani inaugurando il nuovo impianto natatorio

d’area posto in via I Maggio, a Buonconvento.

“Grazie al sindaco Riccardo Conti – ha proseguito Giani – per il lavoro

svolto, un lavoro condiviso che ha visto il Comune di Buonconvento capofila

di un progetto realizzato assieme ai Comuni di Montalcino, Monteroni

d’Arbia, Murlo e San Quirico d’Orcia. Un momento molto significativo dunque

per Buonconvento e per la Val d’Arbia. La Toscana continua a investire

sugli impianti sportivi come spazi di salute, incontro e crescita per tutte

le generazioni”.