(AGENPARL) - Roma, 27 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 27 June 2025 Gentili Colleghi,

in allegato il logo del nuovo Hub di Comunità inaugurato questo pomeriggio

in via XXIV Maggio 51, di cui trovate le informazioni nel comunicato

seguente. In serata riceverete le foto di Mauro Del Papa.

Grazie per l’attenzione, l’Ufficio Stampa

*Un nuovo Hub di Comunità per Piacenza*

Un nuovo spazio nasce a Piacenza nell’area di via XXIV Maggio 51, nella

storica sede di Spazio2, centro di aggregazione del Comune di Piacenza

chiamato a diventare, a cura di una nuova rete di gestori, un “Hub di

Comunità” ovvero un punto di riferimento per la cittadinanza, con attenzione

soprattutto ai giovani, capace di offrire servizi, promuovere la

partecipazione e favorire la rigenerazione sociale e culturale.

Il progetto si realizza nell’ambito dell’Agenda trasformativa urbana del

Comune di Piacenza, sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna con fondi PR

FSE+ 2021-2027. L’Amministrazione comunale ne ha affidato la gestione alla

rete costituita dal capofila Consorzio Sol.Co Piacenza, in partnership con le

cooperative sociali Officine Gutenberg, Des Tacum, L’Ippogrifo, Eureka,

L’Arco, Strade Blu e Consorzio Quarantacinque, che insieme hanno

co-progettato lo spazio e lavorato per la sua trasformazione e ridefinizione

Nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 27 giugno, l’apertura a tutta la

cittadinanza e l’inaugurazione, in particolare, della rinnovata palazzina

centrale, alla presenza delle istituzioni, con un aperitivo e un live

musicale. Al taglio del nastro, occasione per svelare anche il nuovo nome

della struttura, “Too Piacenza” e il relativo logo, nonché il progetto

comunale Tendenze Factory, sono intervenuti la sindaca Katia

Tarasconi, l’assessore

alle Politiche Giovanili e Agenda 2030 Francesco Brianzi, l’Assessore

regionale alle Politiche Abitative, Lavoro e Politiche Giovanili Giovanni

Paglia e il dirigente del Settore Attività Culturali, Economia della Cultura

e Giovani della Regione, Gianni Cottafavi. Per la rete di gestori, Paolo

Menzani in rappresentanza del Consorzio Sol.Co e Gero Guagliardo di Officine

Gutenberg, unitamente ai referenti della rete dei partner: per Tendenze

Factory Nicola Curtarelli del Comitato provinciale ARCI Piacenza e per la Rete

Giardini Sonori, Jacopo Rossi dell’Associazione Giano.

Durante la serata, arricchita dal live del musicista e cantautore Martino

Adriani e da un momento conviviale, è stata ufficializzata la data

dell’*incontro

riservato a tutti coloro che desiderano collaborare con il nuovo spazio**,

in calendario** venerdì 11 luglio alle 18.*

Come hanno spiegato i gestori: “Vogliamo diventare un luogo che permetta

alla cittadinanza più giovane di esprimere le proprie potenzialità e

talenti, facilitare la transizione all’età adulta e il passaggio dal mondo

della scuola a quello del lavoro, a partire dai percorsi di vita di ciascun

frequentante. Renderlo un luogo accessibile a tutte e a tutti, senza

“sbarramenti all’ingresso”, in cui le nuove generazioni, indipendentemente

dai propri background e percorsi, possano formarsi e crescere e dove siano

aiutate al meglio a comprendere i loro desideri per il futuro. In sintesi,

vogliamo dare il nostro contributo nel creare una Piacenza migliore per i

giovani, a partire da questo specifico luogo.”

Gli obiettivi della rete sono diversi: realizzare e ospitare iniziative che

attraggano i giovani, li coinvolgano in attività di sviluppo personale e

delle proprie competenze, colmare il gap con i servizi disponibili

avvicinando ragazze e ragazzi al mondo dell’istruzione, della scuola e del

lavoro, ponendo particolare attenzione al coinvolgimento della rete

cittadina di realtà che lavorano con i giovani e sui temi della

formazione, agendo

come una sorta di piattaforma.

Uno spazio, dunque, che intende promuovere formazione, sviluppo delle

competenze e internazionalizzazione, rivolgendosi in primis alle giovani

generazioni che ne rappresentano il target principale: studenti di scuole

superiori, Erasmus e universitari, associazioni giovanili, NEET, ragazzi

con background migratorio e di seconda generazione, giovani lavoratori e

giovani talenti, giovani imprenditori, produttori e artigiani. I giovani

destinatari potranno sviluppare qui i propri talenti e trovare occasioni di

aggregazione e di crescita; un’attenzione particolare, inoltre, verrà

rivolta alle persone con fragilità, alla riduzione delle diseguaglianze e

all’integrazione di gruppi vulnerabili.

Il progetto si rivolge anche a chi lavora con il tessuto giovanile di

Piacenza, come scuole superiori ed enti di formazione, imprese e

associazioni di categoria, Enti del Terzo Settore, associazioni attive in

città e nel quartiere, a cui verrà data la possibilità di instaurare

alleanze e parternariati per progettare e avviare nuovi servizi e attività

sperimentali e innovative.

A partire dalla fine di giugno (*dal 30 l’apertura al pubblico dal lunedì

al venerdì, dalle 14 alle 20*) l’invito alla collettività sarà a “pensare a

questo spazio come se fosse anche tuo”: cittadine e cittadini potranno

comunicare le loro proposte, che riguardino un evento, un festival, un

laboratorio che vorrebbero realizzare nella struttura, un’iniziativa da

co-progettare insieme ai gestori, il coinvolgimento della propria azienda o

ente come sponsor, finanziatore o erogatore di servizi in convenzione, o

ancora, la propria disponibilità come volontaria o volontario, con

l’obiettivo di sviluppare insieme le diverse idee di una Piacenza migliore

per i giovani.

Che cosa troveranno, intanto, nel nuovo spazio? Postazioni ad accesso

libero per studiare o lavorare, proposte aggregative ed educative, un punto

di riferimento per conoscere le opportunità del territorio rivolte ai

giovani, accompagnamento e facilitazione alla progettazione per le

associazioni giovanili, workshop e laboratori creativi. E ancora, eventi

musicali, artistici, culturali, un club che ospiterà le performance live della

scena musicale indipendente locale, sale, attrezzature e supporto per

organizzare incontri, feste ed eventi, sportelli di orientamento e di

sostegno alle start up, dedicati alla mobilità internazionale, alla

facilitazione

digitale e di supporto ai talenti.

Tra i progetti presentati oggi, *Tendenze Factory*, che si articolerà in

varie tappe a cominciare, dal 5 al 7 settembre nella cornice della ex

Caserma Cantore, da *Tendenze Showcase*, per la direzione artistica di Arci

Piacenza: una vetrina di proposte musicali locali, nazionali ed

internazionali e, come di consueto, diversi stage ma anche tanto altro.

Si prosegue con *Tendenze Lab *che partirà ad ottobre e proporrà, fino a

settembre 2026, un ricco ventaglio di percorsi:

– un laboratorio di composizione e produzione musicale a cura dello

staff di Giardini

Sonori, in cui si impareranno tecniche di scrittura, arrangiamento e

produzione di musica inedita;

– un corso per tecnico audio/luci tenuto da Doc Servizi;

– un laboratorio coreografico e di performance sotto la guida di Pc Radio

Cult, per l’insegnamento di coreografie, adattamento al tema musicale,

sperimentazione con la telecamera e prove sul set;

– un laboratorio di videoclip narrativo dell’associazione Noh Studio, in

cui i ragazzi verranno guidati nella realizzazione professionale di

videoclip a basso budget;

– un laboratorio di podcast, sempre a cura di Noh Studio;

– un laboratorio di broadcast dell’associazione Pc Radio Cult, pensato per

portare i ragazzi ad una comprensione completa del processo di creazione e

gestione di una stazione radio online, con un equilibrio tra teoria,

pratica e competenze tecniche e creative;

– “Container”, ovvero una piattaforma di registrazione e diffusione dei

transiti artistici che animeranno la provincia di Piacenza durante tutto il

percorso laboratoriale a cura di Dappertutto.

Si arriverà a settembre 2026 e sarà il momento del ritorno del *Tendenze

Festival.*