A.N.T.I.C.O. A CONVEGNO: CONFRONTO MIRATO TRA ISTITUZIONI E OPERATORI IN ORO

(AGENPARL) - Roma, 27 Giugno 2025

Si è concluso con grande successo e ampia partecipazione il convegno di A.N.T.I.C.O. “Oro: Asset del terzo millennio”, tenutosi lo scorso 25 giugno con il patrocinio dell’Organismo Agenti e Mediatori OAM, presso la prestigiosa Scuola Militare Teulié di Milano.

L’evento ha riunito alti esperti in normative del settore aurifero e Rappresentanti Istituzionali (di OAM, GdF, ADM, UIF e ABI) per un’approfondita discussione sul ruolo in costante evoluzione dell’oro nell’attuale panorama economico e finanziario, nonché sugli ultimi aggiornamenti normativi che impattano sull’operatività dei soggetti appartenenti alla filiera dell’oro, degli oggetti e dei metalli preziosi.

Il convegno, articolato in due tavole di discussione altamente specializzate, non solo ha fornito aggiornamenti e spunti fondamentali per gli Operatori in Oro e per tutti gli addetti al settore, ma ha anche rappresentato un’importante occasione per identificare le principali necessità del comparto specifico e delineare concrete iniziative future da intraprendere a stretto contatto con le Istituzioni.

Il successo dell’evento, quindi, testimonia il vivo interesse e la necessità di un confronto costante sulle tematiche legate all’oro quale Asset che continua a dimostrare la sua centralità in uno scenario generale in rapida trasformazione.