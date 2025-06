(AGENPARL) - Roma, 26 Giugno 2025

LISTE ATTESA, QUARTINI (M5S): "DATI GOVERNO SENZA VALORE, NUMERI CERTIFICANO FLOP"

Roma, 26 giu. – “I numeri diffusi oggi attraverso la Piattaforma nazionale sulle liste d’attesa dal ministero della Salute e Agenas sono estremamente discutibili e senza sostanziale valore. Si tratta, infatti, di dati grezzi, che andrebbero declinati con maggiore precisione e approfondimento. Non ci viene detto, ad esempio, dove vengono svolti le visite e gli esami prenotati, se nel servizio pubblico o nel sistema privato. Non ci viene detto quanti cittadini restano fuori da queste statistiche, perché gli italiani che rinunciano a curarsi proprio per la lunghezza lista d’attesa non contribuiscono alla formazione di questi numeri. Per non parlare del fatto che spesso si ha difficoltà ad accedere addirittura al servizio telefonico del CUP. Si parla di tempi rispettati per le urgenze e per le visite oncologiche, quando è evidente a chiunque abbia dovuto prenotare un esame che la situazione è tutt’altro che rosea. Si sottolinea la percentuale delle rinunce da parte dei cittadini alle disponibilità offerte dal CUP, senza specificare che spesso queste disponibilità vengono trovate dopo mesi o a centinaia di chilometri di distanza. Insomma, dati incompleti, che disegnano un quadro confuso e non sono in grado di certificare l’enorme divario – sia geografico che economico – nell’accesso alle cure. I numeri veri, quelli impietosi, dicono ben altro: un italiano su 10, quasi 6 milioni di cittadini, ha almeno una volta rinunciato a una visita o un esame nel Servizio sanitario nazionale. Due anni fa erano poco più di 4 milioni. Chi ha rinunciato proprio a causa della lunghezza delle liste d’attesa è passato da 2 milioni e mezzo nel 2022 a 4 milioni nel 2024. Chi ha rinunciato per regioni economiche da meno di due milioni a più di tre. Questi sono i numeri, veri e drammatici, che certificano il clamoroso fallimento del governo nella gestione delle liste d’attesa.”. Lo scrive in una nota Andrea Quartini, Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali alla Camera e Coordinatore del Comitato Politico Salute e Inclusione Sociale del M5S.

