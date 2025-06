Libia e Cina discutono la collaborazione per la formazione diplomatica

(AGENPARL) - Roma, 26 Giugno 2025

In un incontro tenutosi ieri, il direttore dell’Istituto di Studi Diplomatici della Libia, Khaled Abdulsalam Abukhreis, ha ricevuto l’incaricato d’affari della Repubblica Popolare Cinese per discutere opportunità di collaborazione nella formazione diplomatica tra i due Paesi.

Durante la riunione, l’Istituto ha presentato la propria strategia di sviluppo e formazione rivolta ai giovani diplomatici libici, mirata a prepararli alle sfide complesse della diplomazia contemporanea e a favorire un’interazione efficace negli ambienti diplomatici regionali e internazionali.

Abukhreis ha evidenziato come la cooperazione internazionale rappresenti un elemento cruciale nel rafforzamento delle capacità istituzionali, ringraziando la Cina per il sostegno continuo offerto alla Libia, in particolare in ambito formativo e accademico.

Ha inoltre espresso la volontà dell’Istituto di ampliare le partnership con istituzioni diplomatiche cinesi, nell’ottica di approfondire la collaborazione bilaterale anche in ambito educativo e tecnico. Questi sforzi si inseriscono in una più ampia strategia libica volta al rilancio della diplomazia nazionale.

Da parte sua, l’incaricato d’affari cinese ha eloggiato gli sforzi dell’Istituto nel rafforzamento del capitale umano libico e ha riaffermato l’interesse della Cina nel mantenere e sviluppare una cooperazione costruttiva con la Libia, in particolare nel campo della formazione, della governance e della diplomazia multilaterale.

L’incontro riflette l’intenzione condivisa di rafforzare le relazioni tra Pechino e Tripoli, puntando sulla formazione di nuove generazioni di diplomatici capaci di gestire le sfide globali con competenza e visione strategica.

L’istituto diplomatico libico e la Cina rafforzano i legami