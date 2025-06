(AGENPARL) - Roma, 24 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 24 June 2025 Giovedì 26 giugno 2025 alle ore 10.30 si riunisce la Sesta Commissione Consiliare

La seduta sarà trasmessa in diretta streaming

Livorno, 24 giugno 2025 – La Sesta Commissione Consiliare (Vivibilità Urbana) è stata convocata dalla presidente Denise Bertozzi per giovedì 26 giugno 2025 alle ore 10.30, presso la Sala Consiliare, per discutere il seguente ordine del giorno:

* Prot. 39293-2025 – mozione della Consigliera Bertozzi: “Contro l’utilizzo della plastica monouso”; * Prot. 57035-2025 – Mozione della Consigliera Bertozzi: “Per la tutela dell’ambiente e della fauna attraverso il divieto del rilascio intenzionale di palloncini nel territorio del Comune di Livorno”.

La seduta si svolgerà in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza che mediante collegamento da remoto sulla nuova piattaforma di gestione delle sedute istituzionali ConsigliCloud, sulla quale sarà trasmessa anche la diretta (ai sensi dell’art.8 del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi di governo in modalità telematica, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 104 del 30 maggio 2022).

Sesta Commissione Consiliare “Vivibilità Urbana”

Presidente: Debise Bertozzi (Alleanza Verdi Sinistra)

Vice Presidenti: Eleonora Agostinelli (Partito Democratico) e Alessandro Guarducci (Lista Guarducci)

Altri componenti: Francesca Cecchi, Piero Tomei (Partito Democratico); Andrea Morini (Movimento 5 Stelle); Pietro Panciatici (Buongiorno Livorno); Alessandro Perini (Fratelli d’Italia); Arianna Terreni (Livorno Civica); Costanza Vaccaro (Alternativa Popolare)

