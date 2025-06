“Emozioni” Gianmarco Carroccia & Mogol riparte il tour

(AGENPARL) - Roma, 24 Giugno 2025

Tue 24 June 2025 Riparte con nuove date il tour di Gianmarco Carroccia dal titolo "Emozioni": uno spettacolo ideato per celebrare e divulgare l'inestimabile patrimonio musicale di due giganti della canzone italiana, Lucio Battisti e Mogol.

L’evento offre al pubblico un’esperienza unica, un vero e proprio viaggio attraverso la biografia musicale del celebre sodalizio artistico, mettendo in risalto le sfumature e le profondità che si celano dietro ogni iconica melodia.

Al centro dello show, l’interpretazione impeccabile di Gianmarco Carroccia, accompagnato da una formazione di nove musicisti di grande talento. La band, composta da Marco Cataldi (Arrangiamenti e chitarre), Alessandro Patti (Basso), Dario Troisi (Pianoforte e synth), Luca Monaldi (Batteria e percussioni), Christian Vilona (Sax e flauto), Michele Campo (Violino), Carla Corsi (Cori), Davide Fusaro (Cori) e Chiara Lisi (Cori), esegue ogni brano rigorosamente dal vivo, aderendo fedelmente alle versioni originali dei dischi.

L’obiettivo è quello di offrire una “interpretazione perfetta” che rispetti la vera essenza delle canzoni, senza stravolgerne la natura, ma esaltandone la bellezza intrinseca.

Lo spettacolo, già acclamato in diverse tappe, prosegue il suo viaggio attraverso l’Italia, con date che includono appuntamenti speciali che vedranno la partecipazione straordinaria di Mogol in persona, arricchendo ulteriormente l’esperienza per i fan:

* EMOZIONI – 6 Agosto 2025 – Teatro Romano di Verona

* EMOZIONI con Mogol – 7 Agosto 2025 – Piazza della Vittoria – CERIALE (SV)

* EMOZIONI con Mogol – 21 Agosto 2025 – SvevArena – BISCEGLIE (BT)

* EMOZIONI Orchestra – 6 Settembre 2025 – Arena 42.15 – TERMOLI (CB)

* EMOZIONI – 30 Ottobre 2025 – Teatro Radar – MONOPOLI (BA)

* EMOZIONI – 1 Novembre 2025 – Auditorium 10 Settembre 1943 – ISERNIA (IS)

* EMOZIONI con Mogol – 7 Novembre 2025 – Teatro Team – BARI (BA).

* EMOZIONI con Mogol – 21 Novembre 2025 – PalauBroker – BASSANO DEL GRAPPA (VI)

* EMOZIONI con Mogol – 27 Dicembre 2025 – Teatro Politeama – LECCE (LE)