++ AGGIORNAMENTO: VENETO, ANAS: INCIDENTE SULLA SS14 “DELLA VENEZIA GIULIA” A FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE)

Circolazione ripristinata sulla SS14 a Fossalta di Portogruaro (VE)

VENETO, ANAS: INCIDENTE SULLA SS14 “DELLA VENEZIA GIULIA” A FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE)

Venezia, 24 giugno 2025

La strada statale 14 “della Venezia Giulia” è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni in località Fossalta di Portogruaro (km 67,700) nella città metropolitana di Venezia, a causa di un incidente.

Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli causando il ferimento di due persone.

Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

