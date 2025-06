A Muggia presentata la prima fase dei lavori relativi al Fugnan

(AGENPARL) - Roma, 24 Giugno 2025

Tue 24 June 2025 Comune di Muggia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 98 DEL 18/06/2025

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE: Si

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI SVILUPPO ENERGETICO ECOLOGIA AMBIENTALE E

SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E VIABILITA’ SOSTENIBILE

OGGETTO: O48 – OPERE DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO

TOMBATO DEL TORRENTE FUGNAN (MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE

CRITICHE DELLE GALLERIE DEL TORRENTE FUGNAN SOTTO LARGO CADUTI

PER LA LIBERTA’, VIA ROMA, VIA MAZZINI E VIA TONELLO NEL COMUNE DI

L’anno 2025 il giorno 18 del mese di giugno

alle ore 15:40 nella Residenza comunale,

convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta comunale.

Al momento della trattazione dell’argomento in oggetto sono presenti in aula i seguenti

componenti della Giunta comunale:

Polidori Paolo

Delconte Nicola

De Sanctis Giorgio

Birnberg Gianna

Orlando Alessandra

Mariucci Andrea

Steffé Elisabetta

Sindaco

Vice Sindaco

Assessore

Assessore Esterno

Assessore

Assessore

Assessore Esterno

Presente/Assente

Presente

Presente

Presente

Assente

Presente

Presente

Presente

Partecipa il Vice Segretario del Comune dott. Antonio Maria Carbone.

Verificato il numero legale, assume la presidenza Paolo Polidori nella sua qualità di Sindaco

e riconosciuta valida l’adunanza dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto

all’ordine del giorno e su questo la Giunta comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO:

O48 – OPERE DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO

TOMBATO DEL TORRENTE FUGNAN (MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE

CRITICHE DELLE GALLERIE DEL TORRENTE FUGNAN SOTTO LARGO CADUTI

PER LA LIBERTA’, VIA ROMA, VIA MAZZINI E VIA TONELLO NEL COMUNE DI

MUGGIA).

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

Su proposta dell’Assessore Steffé Elisabetta

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DI GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento

degli enti locali”;

VISTA la L.R. 9 gennaio 2006 n. 1 e s.m.i. “Principi e norme fondamentali del sistema

Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”;

VISTA la L.R. 11 dicembre 2003 n. 21 e s.m.i. “Norme urgenti in materia di enti locali,

nonché di uffici di segreteria degli assessori regionali”

Visto il Decreto Legislativo n.36/2023 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”;

VISTI gli allegati al Codice degli Appalti I.5 e I.7;

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTI i vigenti Regolamenti Comunali;

DUP 2025-2027 ai sensi dell’art 170 c. 4 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.” e n. 95

relativa nota integrativa ai sensi degli artt. 162 e ss. del Decreto legislativo 267/2000 e

s.m.i.” esecutive ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione giuntale di approvazione del Peg connessa al Piano degli indicatori e

del Piano della performance, (ai sensi dell’art. 169 comma 1 del D. Lgs. 267/2000

triennio 25-27;

PREMESSO che:

realizzazione dell’intervento urgente di protezione civile a salvaguardia della pubblica

incolumità e per il ripristino della sicurezza del transito nel tratto di viabilità comunale tra

Largo Caduti della Libertà – Via Roma -Via Mazzini -Via XXV Aprile e via Tonello, nonché per

garantire il buon regime idraulico del rio Fugnan, assegnando un finanziamento di €

regionali per opere pubbliche” recante codice di Piano dei Conti Finanziario: 4 2 1 2 1 e

classificazione: TITOLO 4 (Entrate in Conto Capitale), Tipologia 200 (Contributi agli

investimenti) e categoria 1 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche);

modifica al Programma Triennale delle OO.PP. 2025 – 2027 nonché all’elenco annuale 2025

denominato “O48 – Opere di sistemazione e messa in sicurezza di un tratto tombato del

Torrente Fugnan”;

prevista:

per € 130.528,08 al cap. 4616/1 ad oggetto “O48 – Opere di sistemazione e messa in

sicurezza di un tratto tombato del Torrente Fugnan con avanzo di Amm.ne destinato

per investimenti – vedi cap. 0000/7/e” di cui € 13.738,04 imputato all’esercizio

finanziario 2024 ed € 116.790,04 reimputato all’esercizio finanziario 2025 con

l’attivazione del fondo pluriennale vincolato in sede di riaccertamento ordinario dei

sistemazione e messa in sicurezza di un tratto tombato del Torrente Fugnan – con

contributo regionale vincolato cap. 5301/1/e”;

– con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. Sviluppo Energetico, Ecologia

Ambientale e Servizio Prevenzione Protezione – Ufficio LL.PP. e Viabilità Sostenibile n. 1274

Trieste l’incarico professionale per la progettazione delle opere di sistemazione e messa in

sicurezza di un tratto tombato del Torrente Fugnan;

stato approvato il Documento di Indirizzo della Progettazione (D.I.P.) relativo all’opera in

argomento e contestualmente è stato demandato all’Ufficio competente di proseguire con

l’iter realizzativo nel rispetto della normativa vigente;

VISTO il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto, redatto dall’Ing. Roberto Pambianco

di Trieste in data Marzo 2025, sottoscritto nel mese di Giugno 2025, trasmesso al protocollo

e composto dagli elaborati di seguito elencati:

Elenco elaborati

PARTE GENERALE

RELAZIONI

Relazione illustrativa

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Inquadramento generale

1:1000

Stato di fatto

1:500

STIME COSTI

Computo metrico estimativo

Quadro tecnico economico

Elenco prezzi unitari

Analisi dei prezzi

Quadro di incidenza percentuale della quantità di manodopera per

le diverse categorie

OFFERTA PREZZI

Lista delle categorie di lavoro e forniture per l’offerta prezzi

Elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni

CAPITOLATO E NORME

Capitolato speciale d’appalto – Norme Generali

Capitolato speciale d’appalto – Norme Tecniche

Criteri ambientali minimi (CAM Strade)

RILIEVO TOPOGRAFICO

Planimetria largo Caduti per la Libertà e via Tonello

1:100

Planimetria via Roma

1:100

Planimetria via Mazzini

1:100

PROGETTO STRADALE

STATO DI FATTO

Planimetria largo Caduti per la Libertà e via Tonello

1:100

Planimetria via Roma

1:100

Planimetria via Mazzini

1:100

Planimetria largo Caduti per la Libertà e via Tonello

1:100

Planimetria via Roma

1:100

Planimetria via Mazzini

1:100

Segnaletica stradale – particolari costruttivi

STATO DI PROGETTO

SOTTOSERVIZI INTERFERENTI

Relazione sui sottoservizi interferenti

Schema rete fognatura

1:500

Schema rete acqua

1:500

Schema rete gas

1:500

Schema rete ENEL

1:500

Schema rete TELECOM

1:500

Schema rete INSIEL

1:500

Schema rete illuminazione pubblica

1:500

Planimetria e sezioni lastre tipo.

1:250; 1:25

Sezioni e particolari costruttivi

1:50; 1:25

STATO DI FATTO

STATO DI PROGETTO

PROGETTO STRUTTURALE

RELAZIONI

38 E

Relazione illustrativa e dei materiali

Relazione geotecnica e delle fondazioni

Relazione di calcolo

Piano di manutenzione

STATO DI FATTO

Planimetria Largo Caduti per la Libertà, via Tonello e via Roma

1:250

1:250

Planimetria via Roma, via Mazzini

Pianta e sezioni canale largo Caduti per la Libertà, inizio via Roma

e via Tonello

STATO DI PROGETTO

Planimetria Largo Caduti per la Libertà, via Tonello, via Roma e via

Mazzini

Planimetria e sezioni Largo Caduti per la Libertà zona nord Casseri

Planimetria e sezioni Largo Caduti per la Libertà zona nord Armature

1:100; 1:50

Planimetria e sezioni Largo Caduti per la Libertà zona sud – Casseri

Planimetria e sezioni Largo Caduti per la Libertà zona sud Armature

Planimetria e sezioni via Roma e via Mazzini – Casseri

Planimetria e sezioni via Roma e via Mazzini – Armature

Planimetria e sezioni via Tonello – Casseri

1:500, 1:50

Planimetria e sezioni via Tonello – Armature

Planimetria e sezioni concio con chiusino

1:250

1:500, 1:50

GESTIONE DEL MATERIALE DI RIPORTO

Relazione di PSC

Analisi e valutazione dei rischi

Stima dei costi della sicurezza

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Cronoprogramma

Planimetria – 1^ fase

1:250; 1:50

Planimetria – 2^ fase

1:250; 1:50

Relazione sulla gestione dei sedimenti

Taglio della soletta di copertura del canale tombato sotto largo

Caduti per la Libertà, via Roma e via Tonello – Pianta e sezioni

Asporto del materiale presente sul piano di scorrimento del canale

tombato – Pianta e sezioni

1:500;1:100;1:50

1:500;1:100;1:50

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Planimetria – 3^ fase

1:250; 1:50

Planimetria – 4^ fase

1:250; 1:50

Planimetria – 5^ fase

1:250; 1:50

Planimetria – 6^ fase

1:250; 1:50

Planimetria – 7^ fase

1:250; 1:50

Viabilità nella 1^ fase di cantiere

1:500

Viabilità nella 2.1^ fase di cantiere

1:500

Viabilità nella 2.2^ fase di cantiere

1:500

Viabilità nella 3^ fase di cantiere

1:500

Viabilità nella 4^ fase di cantiere

1:500

75 G

Viabilità nella 5^ fase di cantiere

1:500

Viabilità nella 6^ fase di cantiere

1:500

Viabilità nella 7^ fase di cantiere

1:500

Planimetra – Fasi di cantiere sovrapposte

1:500

PIANO DI MANUTENZIONE

Manuale_d’uso

Manuale_di_manutenzione

Programma_di_manutenzione

DATO ATTO che:

– il progetto esecutivo è relativo alle opere nel suo complesso ed è costituito da:

• Lotto 1 relativo alle opere ricomprese tra Largo Caduti – via Tonello e Viale XXV

Aprile;

• Lotto 2 relativo alle opere presso la foce del torrente e l’area ex Esso;

• Lavorazioni opzionali relative al dragaggio e smaltimento dei sedimenti depositatisi

lungo il letto del torrente;

– con il presente atto si provvede ad approvare il progetto esecutivo nel suo complesso

sotto il profilo tecnico e contestualmente si approva sotto il profilo contabile il Lotto 1 che

IMPORTO LAVORI:

Lavori a misura

Lavori a corpo

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE:

I.V.A. 10% su A)

Spese tecniche generali (compreso incentivo funzioni

tecniche art. 45 D.Lgs. n. 36/2023)

(di cui € 105.007,28 per somme già impegnate)

Allacciamenti ai pubblici servizi

Imprevisti e lavori in economia

(di cui € 36.915,60 per somme già impegnate)

944.515,97

88.630,51

Sommano

220.457,01

260.000,00

60.000,00

85.501,02

Sommano

TOTALE

625.958,03

Nel progetto esecutivo sono inserite le lavorazioni riguardanti i dragaggi e lo smaltimento

dei sedimenti, depositatisi lungo il letto del torrente, le quali formano una sezione opzionale

nel bando di gara per un importo stimato di € 450.000,00; le somme necessarie per

l’esecuzione delle lavorazioni opzionali saranno stanziate con successivo provvedimento a

seguito dell’esito della gara e del reperimento delle risorse da parte della Stazione

Appaltante;

CONSIDERATO che la spesa complessiva per la realizzazione dell’intervento del Lotto 1 pari

per € 130.528,08 al cap. 4616/1 ad oggetto “O48 – Opere di sistemazione e messa in

sicurezza di un tratto tombato del Torrente Fugnan con avanzo di Amm.ne destinato

per investimenti – vedi cap. 0000/7/e” di cui € 13.738,04 imputato all’esercizio

finanziario 2024 ed € 116.790,04 reimputato all’esercizio finanziario 2025 con

l’attivazione del fondo pluriennale vincolato in sede di riaccertamento ordinario dei

sistemazione e messa in sicurezza di un tratto tombato del Torrente Fugnan – con

contributo regionale vincolato cap. 5301/1/e”;

CONSIDERATO inoltre che:

– l’opera in oggetto non rientra tra le tipologie di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 201 del D. Lgs.

267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e, pertanto, non necessita del piano

economico e finanziario citato al comma 2° del suddetto articolo;

– vista la natura delle opere previste negli elaborati del progetto esecutivo, i costi di

gestione e di manutenzione, ai sensi dell’art. 200 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. sono da

considerarsi invariati rispetto agli attuali costi di manutenzione;

VISTO l’esito positivo con prescrizioni del controllo a livello tecnico di completezza dei

contenuti e di adeguatezza e congruità alla normativa tecnica che autorizza l’inizio lavori,

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale infrastrutture e territorio –

Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica;

RICHIAMATA l’attività di verifica eseguita dall’Ufficio Tecnico del Comune a più riprese

durante la redazione del progetto e infine il verbale di validazione del progetto esecutivo,

e 40 dell’allegato I.7 del nuovo Codice appalti, in rapporto alla tipologia, categoria, entità e

importanza dell’intervento;

CONSIDERATO che il progetto esecutivo relativo alle opere di sistemazione e messa in

sicurezza di un tratto tombato del Torrente Fugnan, redatto dall’Ing. Roberto Pambianco di

Trieste, così come elaborato, è conforme ai disposti di cui all’art. 41 e dell’art. 22

dell’allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023 e che lo stesso persegue le finalità d’interesse

pubblico dell’Amministrazione Comunale;

RIBADITA la competenza della Giunta Comunale in merito all’adozione del presente atto ai

sensi del D. Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio

Lavori Pubblici, Sviluppo Energetico, Ecologia Ambientale e Servizio Prevenzione Protezione

e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del

D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Si propone il seguente dispositivo:

1. di approvare il progetto esecutivo dell’intervento denominato “O48 – Opere di

sistemazione e messa in sicurezza di un tratto tombato del Torrente Fugnan – CUP

dall’Ing. Roberto Pambianco di Trieste, registrato al Protocollo comunale in data

nelle premesse e trattenuti agli atti dall’Ufficio LL.PP. e Viabilità Sostenibile;

2. di approvare il quadro economico del Lotto 1 dell’intervento così come di seguito

riportato:

IMPORTO LAVORI:

Lavori a misura

Lavori a corpo

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE:

I.V.A. 10% su A)

Spese tecniche generali (compreso incentivo funzioni

tecniche art. 45 D.Lgs. n. 36/2023)

(di cui € 105.007,28 per somme già impegnate)

Allacciamenti ai pubblici servizi

Imprevisti e lavori in economia

(di cui € 36.915,60 per somme già impegnate)

944.515,97

88.630,51

Sommano

220.457,01

260.000,00

60.000,00

85.501,02

Sommano

TOTALE

625.958,03

3. di dare atto che nel progetto esecutivo sono inserite le lavorazioni riguardanti i dragaggi

e lo smaltimento dei sedimenti, depositatisi lungo il letto del torrente, le quali formano una

sezione opzionale nel bando di gara per un importo stimato di € 450.000,00; le somme

necessarie per l’esecuzione delle lavorazioni opzionali saranno stanziate con successivo

provvedimento a seguito dell’esito della gara e del reperimento delle risorse finanziarie da

parte della Stazione Appaltante;

4. di dare atto che prima dell’esecuzione dei dragaggi verrà richiesto il nulla osta all’Ufficio

Regionale competente;

5. di dare atto che l’esecuzione dell’intervento riguardante il Lotto 1 comporta una spesa

per € 130.528,08 al cap. 4616/1 ad oggetto “O48 – Opere di sistemazione e messa in

sicurezza di un tratto tombato del Torrente Fugnan con avanzo di Amm.ne destinato

per investimenti – vedi cap. 0000/7/e” di cui € 13.738,04 imputato all’esercizio

finanziario 2024 ed € 116.790,04 reimputato all’esercizio finanziario 2025 con

l’attivazione del fondo pluriennale vincolato in sede di riaccertamento ordinario dei

sistemazione e messa in sicurezza di un tratto tombato del Torrente Fugnan – con

contributo regionale vincolato cap. 5301/1/e”;

6. di dare atto che il progetto esecutivo presentato corrisponde alle finalità che

l’Amministrazione Comunale intende perseguire;

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per consentire il

prosieguo dell’iter di detta opera pubblica con l’avvio dei successivi adempimenti per la

procedura di affidamento dei lavori.

Comune di Muggia

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI SVILUPPO ENERGETICO ECOLOGIA AMBIENTALE E

SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: O48 – OPERE DI SISTEMAZIONE E MESSA

IN SICUREZZA DI UN TRATTO TOMBATO DEL TORRENTE FUGNAN

(MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE CRITICHE DELLE GALLERIE DEL

TORRENTE FUGNAN SOTTO LARGO CADUTI PER LA LIBERTA’, VIA

ROMA, VIA MAZZINI E VIA TONELLO NEL COMUNE DI MUGGIA). CUP

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere

favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Muggia, lì 13/06/2025

IL RESPONSABILE

PAOLO DE TULLIO

Comune di Muggia

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI SVILUPPO ENERGETICO ECOLOGIA AMBIENTALE E

SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: O48 – OPERE DI SISTEMAZIONE E MESSA

IN SICUREZZA DI UN TRATTO TOMBATO DEL TORRENTE FUGNAN

(MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE CRITICHE DELLE GALLERIE DEL

TORRENTE FUGNAN SOTTO LARGO CADUTI PER LA LIBERTA’, VIA

ROMA, VIA MAZZINI E VIA TONELLO NEL COMUNE DI MUGGIA). CUP

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole

alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Muggia, lì 13/06/2025

IL RESPONSABILE

FABIA BENSI

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita l’illustrazione dell’assessore;

Vista la proposta di deliberazione su esposta;

Con votazione unanime palesemente espressa

APPROVA

La proposta di deliberazione.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, con separata ed

unanime votazione palese, ai sensi dell’art.1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 e s.m.i. e,

perciò, diviene eseguibile il giorno 18/06/2025.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

dott. Paolo Polidori

Il Vice Segretario

dott. Antonio Maria Carbone

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta, a norma dell’art. 1, c.15 e 19, della L.R. 11/12/2003 e s.m.i., che la presente

deliberazione immediatamente eseguibile: Si viene pubblicata all’albo comunale dal

23/06/2025 per rimanervi fino al 08/07/2025.

Comune di Muggia, lì 23/06/2025

L’INCARICATO COMUNALE

Sonia Muner

