(AGENPARL) - Roma, 23 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 23 June 2025 PSA, Lollobrigida: la Thailandia riapre all’import di carne suina stagionata dall’Italia, un successo importante per l’agroalimentare

Il Department of Livestock Development (DLD) della Thailandia, ha ufficialmente autorizzato la ripresa delle importazioni di carne suina stagionata proveniente dall’Italia. Il blocco era stato imposto il 1° febbraio 2022, in seguito alla comparsa di focolai di peste suina africana nel territorio italiano.

Durante la visita dello scorso novembre a Bangkok, il Ministro Lollobrigida ne aveva fatto un punto in agenda del bilaterale con la Ministra dell’Agricoltura e delle Cooperative della Thailandia, Narumon Pinyosinwat.