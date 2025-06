Premio Città di Deruta a “campioni di forza e volontà”

(AGENPARL) - Roma, 23 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 23 June 2025 La cerimonia di consegna si terrà giovedì 26 giugno in piazza dei Consoli:

ad essere insigniti atleti che hanno superato le proprie disabilità

distinguendosi nell’ambito sportivo

Tutto pronto per il “Premio Città di Deruta” in programma giovedì 26 giugno

alle ore 21.00 in piazza dei Consoli, cuore della città della ceramica.

Nato nel 2024, il riconoscimento ha trovato subito una identità precisa che

lo distingue e lo rende importante.

La scelta dell’Amministrazione comunale è infatti quella di dare evidenza

ai valori dell’inclusione, della solidarietà, della cittadinanza attiva e

dell’impegno civile, dando continuità a quell’essere comunità che è il filo

conduttore di tante altre iniziative promosse a Deruta.

Il “Premio Città di Deruta” guarda però non solo all’ambìto locale ma anche

a quello regionale e nazionale, individuando come destinatari del

riconoscimento personaggi da indicare quale esempi da seguire per l’impegno

profuso e per i risultati raggiunti nei rispettivi settori.

Dopo aver acceso lo scorso anno il faro sul mondo del volontariato e del

terzo settore, per l’edizione 2025 il focus è invece quello dello sport e

della disabilità, andando ad insignire, come recita la motivazione del

premio, “campioni di forza, eroi di volontà”. Tanti gli ospiti che hanno

dato la loro adesione e che renderanno la serata non soltanto una grande

festa ma anche un momento di riflessione intorno alle storie che sul palco

verranno raccontate.

A fare gli onori di casa sarà il Sindaco di Deruta Michele Toniaccini

insieme al presentatore Luca Ginetto, giornalista RAI, consigliere

regionale del CONI e presidente del Panathlon Club Perugia. Ospite

d’eccezione la senatrice Giusy Versace, già atleta paralimpica e

conduttrice televisiva.

Tra i premiati BaskIn Deruta, Francesco Felici, Marta Nizzo, Francesca

Cesarini, Armando Marcucci, Chiara Andidero, Paolo Dongdong Camanni, Luca

Panichi e poi ancora, con menzioni speciali, Celestino Magnini, Giuseppe

Guiducci, il Deruta Basket e il Deruta Calcio, società entrambe fresche di

promozione.

Nuvoletta Peraio sarà insignita del premio Fair Play mentre quello alla

memoria sarà tribunato a Leonardo Tamantini.

“Il Premio Città di Deruta – spiega il Sindaco Michele Toniaccini – è un

momento di condivisione di valori che punta a rafforzare il senso di

comunità e a valorizzare quanti possono essere d’esempio per tutti, dando

ad ognuno l’occasione per un impegno verso una società più giusta, equa e

solidale”.