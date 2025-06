PORTO FOCE VERDE – DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIERE RENZO SCALCO

(AGENPARL) - Roma, 23 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 23 June 2025 Scalco (FdI) : “Bene Tiero, rilanciare l’idea di Zaccheo del porto di Foce

Verde”

“Condivido la posizione di Enrico Tiero. Il porto di Foce Verde rimane un

obiettivo da perseguire con forza per il rilancio e lo sviluppo della

nostra marina e del nostro litorale. Un’opera, inserita nel 2016 anche da

Zingaretti nel piano regionale dei porti che darebbe impulso alla nostra

economia, alla vocazione marinara del nostro territorio, oltre a risolvere

strutturalmente il problema dell’erosione delle nostre coste. Il solo

approdo di Rio Martino, pensato per imbarcazioni non superiori a 8 metri,

in un’area sottoposta ad una serie di vincoli, non può essere esaustivo per

una città, capoluogo di provincia, che punta a diventare città di mare.

Occorre rilanciare il vecchio progetto di Foce Verde, con strutture protese

nel mare. Sposo da sempre la vecchia idea dell’ex sindaco Vincenzo Zaccheo

e ritengo che Foce Verde debba rientrare nel piano dei porti di interesse

regionale. Foce Verde è un’area che ha subito e subisce il peso di

importanti servitù, dovute all’ex centrale nucleare e al poligono di tiro.

La presenza di un porto a terra potrebbe favorire lo sviluppo delle

attività marittime, turistiche e commerciali dell’intera zona. A mio parere

occorre ampliare l’attuale piano inserendo un altro snodo strategico per la

provincia di Latina. Un porto ancor più necessario con l’attivazione di un

trasporto per le Isole pontine, deve essere seriamente preso in

considerazione per il rilancio dell’economia”.

Lo dichiara Renzo Scalco, consigliere comunale e provinciale di FdI