Muggia: conferenza stampa lavori Fugnan

(AGENPARL) – Mon 23 June 2025 La Giunta comunale di Muggia, nell’ultima seduta, ha approvato il progetto esecutivo per i lavori necessari a ripristinare la volta del torrente Fugnan e la carreggiata soprastante. Un’opera complessa e costosa, ma fondamentale per evitare ulteriori crolli, dopo quelli che già si sono verificati, e alla luce dei sopralluoghi che lo scorso anno hanno evidenziato danni pesanti alla volta, dove da tanti anni non è stato fatto alcun intervento di manutenzione.

Il primo lotto avrà un importo di 2 milioni e 800mila euro, ai quali vanno aggiunti 450mila euro per i dragaggi e lo smaltimento dei sedimenti. “Nei prossimi giorni daremo ai cittadini tutte le informazioni utili sul cantiere e sulla viabilità – spiega il sindaco Paolo Polidori – e durante tutta la durata dei lavori forniremo aggiornamenti costanti, sui canali del Comune di Muggia”

Considerando l’importanza del cantiere, il Comune di Muggia prevede una conferenza stampa martedì 24 giugno alle 11 nella sala del Consiglio per illustrare tutti i dettagli dei lavori. Le redazioni sono cortesemente invitate a intervenire.