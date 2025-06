[Comune Palermo] Sospensione interruzione energia elettrica, dichiarazione consigliere Imperiale

(AGENPARL) - Roma, 23 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 23 June 2025 «Sospesa l’interruzione di energia elettrica da parte dell’Enel nelle vie

Filippo Marini, Gustavo Roccella, Elia Crisafulli e Umberto Solarino

prevista per il prossimo 25 giugno.

A seguito di numerose segnalazioni da parte, soprattutto, di commercianti

preoccupati dalla mancanza di luce per tutta la mattina, mi sono recato

presso gli uffici dell’Enel di Palermo.

Qui, dopo aver parlato con i tecnici, ho trovato grande disponibilità

nell’accogliere la mia richiesta; pertanto, giorno 25 giugno non verrà

interrotta l’energia elettrica e gli uffici stanno valutando quale sia la

migliore fascia oraria e il giorno per effettuare i lavori che sono, però,

improcrastinabili e che eviteranno possibili nuovi blackout come quelli

avvenuti nella zona nei mesi scorsi».

Lo dichiara Salvatore Imperiale, presidente IV Commissione consiliare.

Giovanni Gaudesi

Ufficio Stampa

Comune di Palermo