COLLEFERRO – CONTROLLI A TAPPETO DEI CARABINIERI NEI LUOGHI DELLA “MOVIDA”.

TRE PERSONE DENUNCIATE PER GUIDA IN STATO DI EBREZZA.

COLLEFERRO (RM) – Operazione di controllo straordinario del territorio da

parte dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro che, ieri sera,

nell’ambito di un più ampio quadro di prevenzione predisposto dal Comando

Provinciale dei Carabinieri di Roma, hanno denunciato 3 persone per reati

connessi con la “movida notturna” ed hanno sanzionato 2 persone per

ubriachezza molesta e 10 automobilisti per sosta irregolare.

Sotto la lente dei Carabinieri non solo Largo Guglielmo Oberdan che, nel

fine settimana, viene preso d’assalto da centinaia di giovani ma anche le

principali arterie colleferrine che conducono verso la capitale, ove

talvolta si verificano incidenti stradali gravi anche a causa dello stato di

alterazione dei conducenti.

Alla mirata attività preventiva hanno preso parte un massiccio dispiegamento

di autoradio sia del pronto intervento “112” del Nucleo Operativo e

Radiomobile che delle Stazioni di Colleferro, Segni, e Carpineto Romano.

Il bilancio dell’attività è di 3 persone denunciate alla Procura della

Repubblica di Velletri, due persone sanzionate amministrativamente per

ubriachezza molesta, per un importo di 103 euro, e 10 automobilisti

indisciplinati sanzionati per violazioni al CdS per sosta selvaggia nei

pressi dei locali della “movida notturna”.

Più nel dettaglio, i militari del Norm di Colleferro, nella prima serata,

hanno sottoposto a controllo un 57enne di Cassino che alla guida di un

furgone zigzagava su via Casilina risultato poi avere un tasso alcolemico

pari a oltre 3 volte quello consentito. Per il 58enne è scattato il ritiro

della patente e il furgone è stato affidato a persona ritenuta idonea dai

militari.

Stessa sorte è capitata, poco prima della mezzanotte, a un 51enne di

Colleferro e un 62 enne di Lariano che, controllati alla guida delle

rispettive autovetture, si sono rifiutati di sottoporsi agli accertamenti

tesi a verificare il loro stato di alterazione da assunzione di alcool e/o

droga.

Nella notte, ad Artena e Colleferro, i carabinieri di Carpineto Romano e

Gavignano sono dovuti intervenire per sanzionare amministrativamente due

soggetti un 34enne di origine somala e un 44enne di Segni di origini

tunisine che in uno stato di escandescenza dovuto all’abuso eccessivo di

alcool hanno iniziato ad inveire nei confronti dei cittadini di Artena e

Colleferro che hanno segnalato tempestivamente il tutto al 112.

