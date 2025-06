(AGENPARL) - Roma, 23 Giugno 2025

BILIARDO PARALIMPICO: TRIONFA D'AMBRIOSIO

Francesco D’Ambrosio si aggiudica il Campus Cip – Inail – Fisbb di biliardo Paralimpico che si è svolto presso la Sala “Re d’Italia Biliards” di Salerno.

La tre giorni ha visto la partecipazione di un nutrito gruppo di assistiti Inail provenienti da tutto il territorio regionale ed è stata l’occasione per promuovere il processo di avviamento allo sport, in particolare al biliardo.

Gli atleti sono stati assistiti e allenati da tecnici federali.

“Desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni a Francesco D’Ambrosio per essersi aggiudicato il Campus CIP – INAIL – FISBB di biliardo paralimpico, svoltosi presso la splendida Sala ‘Re d’Italia Biliards’ di Salerno – afferma Carmine Mellone, presidente CIP Campania – La sua vittoria rappresenta non solo un risultato sportivo importante, ma anche un segnale forte del valore dell’inclusione e della determinazione che animano il movimento paralimpico. Un sentito ringraziamento – sottolinea il presidente Mellone – va a tutti i partecipanti, che con il loro impegno, la loro passione e il loro spirito sportivo hanno reso questo evento un esempio concreto di sport per tutti. Ringrazio inoltre i tecnici federali e tutte le realtà coinvolte per aver contribuito al successo dell’iniziativa. Continuiamo a lavorare insieme per garantire sempre maggiori opportunità di crescita sportiva e personale a tutte le persone con disabilità”.