(AGENPARL) – Mon 23 June 2025 AGENDA SINDACO ROBERTO GUALTIERI MARTEDÌ 24 GIUGNO

NUOVO LOOK PER PONTE FLAMINIO

Ore 9.30 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri effettua un sopralluogo presso il Ponte Flaminio dove è in corso un intervento di riqualificazione (Ponte Flaminio, nei pressi di via Pietro Lupi).

INFRASTRUTTURE, SFIDE E FUTURO: L’ASSEMBLEA DI ANCE

Ore 10.15 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa all’Assemblea nazionale di ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) “Il Tempo giusto”. Un confronto tra imprese, istituzioni e stakeholder per discutere le sfide e le prospettive future del settore. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito ANCE (Auditorium Conciliazione – via della Conciliazione, 4).

CASA DEL JAZZ, OMAGGIO A TROVAIOLI

Ore 11.30 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla cerimonia di intitolazione della Sala concerti della Casa del Jazz al maestro Armando Trovaioli, uno dei più grandi compositori italiani del Novecento e figura chiave nel panorama jazzistico (Casa del Jazz – viale di Porta Ardeatina, 55).

OSTIAMARE CAMPIONE D’ITALIA IN CAMPIDOGLIO

Ore 15.30 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri premia l’under 19 dell’Ostiamare che si è aggiudicata il titolo di campione d’Italia. La squadra sarà accompagnata dal proprietario della società Daniele De Rossi (Campidoglio – Sala delle Bandiere).

POLISPORTIVA BORGO RAGAZZI DON BOSCO, 60 ANNI SUL CAMPO

Ore 18 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa alla cerimonia in occasione del 60° anniversario di fondazione della Polisportiva Giovanile Salesiana Borgo Ragazzi Don Bosco (Istituto Borgo Ragazzi Don Bosco – via Prenestina, 468).