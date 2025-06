(AGENPARL) - Roma, 22 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 22 June 2025 COMUNICATO STAMPA

PRESTIPINO, ‘IL CANILE VA IN CITTÀ’: SUCCESSO DELLA SFILATA, 5 ADOZIONI E UNA DOMANDA A FDI: … E LE BOTTICELLE?

Roma, 22 giugno 2025 – “Riguardo al disappunto espresso da un consigliere di FdI e da un’associazione a lui legata, che hanno avanzato forti perplessità riguardo all’ormai noto evento pro-adozioni ‘Il canile va in città’ la cui VI edizione si è svolta ieri, dalle 19 alle 20.30, in IX Municipio voglio precisare quanto segue”. Così in una nota Patrizia Prestipino, Garante per la Tutela e il benessere degli animali di Roma Capitale.

“I nostri amici a quattro zampe hanno come sempre passeggiato sul tappeto rosso, sotto gli occhi di una folla di persone accorse ad ammirarli, accuratamente protetti da transenne e accompagnati da operatori esperti e volontari. E hanno sostato all’ombra dei platani dell’Eur con decine di ciotole di acqua fresca e 20 kg di ghiaccio forniti dall’organizzazione. Il tutto in un clima festoso, tra le coccole e le attenzioni da parte di tutti i presenti che entravano a turno nella zona dedicata ai cani per vederli da vicino e prendere info preziose per l’adozione” prosegue la Garante.

“Un’iniziativa che anche stavolta ha riscosso un grande successo e ha visto la partecipazione della Presidente dell’ENPA Carla Rocchi e di numerose associazioni di volontari (ENPA, Lega del Cane, Guardie Zoofile NORSAA, Animali Insieme, Giardino delle Esperidi) che ogni giorno esercitano con passione e dedizione la loro attività nei canili. Soprattutto, un’iniziativa che ha permesso di avviare 3 adozioni già nella giornata di ieri e ulteriori 2 nella giornata di oggi.