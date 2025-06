MALTEMPO. MISURE DI SOSTEGNO PER IL COMUNE DI CISTERNA DI LATINA – DICHIARAZIONE DELL’ON.ENRICO TIERO

(AGENPARL) - Roma, 22 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 22 June 2025 Tiero (FdI): “Maltempo, chiesto a Rocca e Righini misure di sostegno per il

territorio di Cisterna di Latina”

Roma, 20 giugno – “Ho chiesto al presidente Rocca e all’assessore

Righini di assumere i provvedimenti normativi e amministrativi necessari,

nonchè tutte le misure di sostegno possibili per tutelare il territorio di

Cisterna di Latina, colpito da una forte ondata di maltempo abbattutasi su

questo Comune nei giorni scorsi. Parliamo di un’area in cui insistono

terreni vocati alla produzione agricola ad alto reddito e pregio e

ricadenti in areali Dop e Igp. Il maltempo ha creato ingenti danni per

tante aziende agricole di una zona particolarmente strategica per questo

settore. È nostro dovere dare delle risposte immediate a quelle imprese che

rischiano di pagare un prezzo altissimo di fronte a nubifragi di così forte

intensità. Questo territorio ha bisogno di interventi celeri per supportare

l’agricoltura e gli altri settori economici che hanno subìto gravi

ripercussioni a causa del maltempo. Sono fermamente convinto, che in questi

momenti, occorra da parte della politica una forza e unità d’intenti e

massima collaborazione con le Istituzioni sia locali che regionali al fine

di sostenere il territorio”.

Lo dichiara Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo economico e

Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio