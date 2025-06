(AGENPARL) - Roma, 22 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 22 June 2025 *M.O. Fratoianni (Avs) conclude lavori Assemblea Nazionale di Sinistra

Italiana, dal governo Meloni non una parola di condanna dell’attacco

illegale di Trump. Non pensino ora di trascinare il nostro Paese in questa

guerra.*

Dal governo Melloni, non una parola di condanna di fronte all’attacco

unilaterale e illegale di Trump all’Iran.

Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs concludendo i lavori dell’assemblea

nazionale di Sinistra Italiana, svoltasi oggi online e dedicata alle

emergenze della situazione internazionale.

Ora non pensino – conclude il leader di SI – di trascinare il nostro Paese

in guerra, concedendo l’uso di basi o del nostro spazio aereo.

Lo rende noto l’Ufficio stampa – Roma 22 giugno 2025