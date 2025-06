(AGENPARL) - Roma, 22 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 22 June 2025 Il Festival dello Spazio torna dal 3 al 6 luglio a Busalla tra

geopolitica e vita sulla Luna

La “signora delle comete” Amalia Ercoli Finzi, l’attrice Lucilla

Giagnoni, il presidente dell’Inaf Roberto Regazzoni e l’architetta

spaziale Valentina Sumini del Mit tra i protagonisti della nona

edizione della prima e più importante rassegna italiana dedicata

all’esplorazione del cosmo in tutte le sue declinazioni: conferenze,

spettacoli, mostre, laboratori e molto altro

Gli scenari geopolitici dell’avventura spaziale e le prossime tappe

dell’insediamento umano sulla Luna sono i temi principali della nona

edizione del Festival dello Spazio, in programma da giovedì 3 a

domenica 6 luglio naturalmente a Busalla, il paese dell’entroterra di

Genova che ha dato i natali al primo astronauta italiano, Franco

Malerba, e che dal 2017 ospita la prima e più importante rassegna nel

nostro paese dedicata all’esplorazione del cosmo in tutte le sue

declinazioni, promossa dall’Associazione Festival dello Spazio in

collaborazione con il Comune di Busalla.

Un programma vasto e articolato che va dai panel tra i massimi

esponenti delle istituzioni governative e dell’industria spaziale,

dalle conferenze divulgative di astrofisici e ingegneri financo ai

filosofi, dalle sessioni dedicate al cibo spaziale con la serra di

Space V ancora in mostra dopo il successo ad Euroflora, alle mostre e

ai laboratori, fino al salotto letterario di Spacebook. Singolari

occasioni di scoperta e di esperienza secondo i canoni della migliore

divulgazione scientifica, offerte ad un pubblico ampio e interconnesse

in un palinsesto vario che offre anche attrazioni e momenti

spettacolari molto particolari.