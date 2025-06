(AGENPARL) - Roma, 22 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 22 June 2025 COMUNICATO STAMPA *FRATELLI D’ITALIA APRE UN NUOVO CIRCOLO A SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE*

Fratelli d’Italia continua il suo straordinario percorso di crescita in provincia di Taranto, consolidando la sua presenza e rafforzando il legame con il territorio. Ieri abbiamo inaugurato, insieme ai colleghi Giovanni Maiorano ed al nostro vice capogruppo Augusta Montaruli, la nuova sede del nostro Circolo a San Marzano di San Giuseppe. Un momento significativo che segna un passo importante per il nostro partito e la comunità locale. Desidero esprimere la mia sincera gratitudine a Franco Calzolaio e a tutti gli amici di San Marzano per il grande impegno e la dedizione dimostrata nella realizzazione di questo progetto. Sono certo che questo gruppo diventerà un punto di riferimento fondamentale per Fratelli d’Italia in tutta la provincia, contribuendo attivamente alla crescita e al radicamento del nostro partito. L’apertura di questo nuovo circolo, caratterizzato dalla presenza di tanti giovani entusiasti e motivati, è la dimostrazione tangibile di come Fratelli d’Italia sia un partito vivo e reattivo in terra di Taranto. La nostra voglia di agire per il bene del territorio supera di gran lunga le polemiche sterili e le divisioni. Noi abbiamo intenzione di andare avanti sulla nostra strada, quella della costruzione, della coerenza e della legalità. Con determinazione, ci impegniamo a lavorare per il futuro di Taranto e dei suoi cittadini, costruendo una comunità solidale e prospera. Insieme, possiamo fare la differenza e stiamo lavorando affinché l’area jonica abbia il ruolo che le spetta”.

Così on. Dario IAIA, deputato FdI, presidente provinciale FdI Taranto