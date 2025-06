FOTO E VIDEO / NOTTE ROSA A FERRARA 2025

(AGENPARL) - Roma, 22 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 22 June 2025 NOTTE ROSA A FERRARA 2025, MUSICA SENZA TEMPO IN CERTOSA CON UN DOPPIO CONCERTO ALL’ALBA E AL TRAMONTO. IL CASTELLO ESTENSE SI ILLUMINA PER CELEBRARE IL CAPODANNO DELL’ESTATE

PRENOTAZIONI APERTE PER IL CONCERTO AL TRAMONTO IN CERTOSA “PETITE MESSE SOLENNELLE” DI ROSSINI CON L’ORCHESTRA CITTÀ DI FERRARA

Ferrara, 14 giugno 2025 – Ferrara celebra la musica e la bellezza per la Notte Rosa 2025. Lo farà con una serie di iniziative culturali e di spettacolo per tutta la città e per i turisti. Il Comune di Ferrara, insieme a Ferrara Tua e al Teatro Comunale di Ferrara, aderisce anche quest’anno al progetto “La Notte Rosa”, che in tutta la regione prevede l’organizzazione di eventi musicali, teatrali e di valorizzazione del patrimonio monumentale nelle tre giornate del 20, 21 e 22 giugno 2025.

“Ferrara festeggia il solstizio d’estate con una serie di appuntamenti pensati per la Notte Rosa. Saranno due gli eventi straordinari che si terranno nella suggestiva cornice della Certosa Monumentale di Ferrara: due momenti di grande intensità emotiva e artistica, al sorgere del sole e al calar della sera, inseriti nel programma della Notte Rosa (20–22 giugno) e nelle celebrazioni per il trentennale del riconoscimento UNESCO della città estense come Patrimonio Mondiale dell’Umanità – dice l’assessore al Turismo Matteo Fornasini -. A questi eventi si unirà anche l’illuminazione a festa del Castello Estense e diverse aperture straordinarie serali di monumenti caratteristici”, così l’assessore al Turismo Matteo Fornasini.

CASTELLO ILLUMINATO E APERTURE STRAORDINARIE SERALI A FERRARA

Diversi monumenti della città saranno aperti al pubblico in orario serale, a partire dal Castello Estense, che sarà aperto il 21 giugno, giornata del solstizio d’estate, in orario serale, dalle ore 19:30 alle ore 23:30 con costo del biglietto di 5 €, con un supplemento di 2 € per chi desidera salire sulla Torre dei Leoni. Sempre nella serata del 21 giugno, alle ore 21:00 sarà realizzata la visita guidata “Castello by Night”, della durata di 1h30’, con biglietto intero di € 10,00, ridotto (dai 7 ai 17 anni) di € 7, e gratuito per bambini da 0 a 6 anni: un viaggio attraverso i secoli, accompagnato dai racconti di una guida abilitata, per scoprire la dimora che ospitò i fasti della corte ducale, un luogo pieno di storia e suggestioni, tra amori maledetti, intrighi di corte, personaggi illustri e sontuosi banchetti, reso ancora più suggestivo dall’atmosfera e dal fascino della notte.

Sarà visitabile dal pubblico, sempre in orario serale, dalle ore 18:00 alle ore 23:00, anche il complesso di Porta Paola, una delle porte di accesso alla città nel periodo rinascimentale.

Per tutte le giornate della manifestazione, inoltre, il Castello Estense sarà illuminato in rosa.

CONCERTO ALL’ALBA IN CERTOSA. ELOGIO ALLA FOLLIA COL QUARTETTO D’ARCHI GERHARD

Domenica 22 Giugno alle 6.00, come da tradizione un evento speciale attende gli amanti della musica alla Certosa di Ferrara. Protagonista del concerto all’alba sarà il Quartetto d’archi Gerhard, giovane e acclamata formazione catalana composta da Lluís Castán e Judit Bardolet (violini), Miquel Jordà (viola) e Jesús Miralles (violoncello). L’evento fa parte del progetto “Elogio della follia”, ideato per esplorare il rapporto tra esperienze estreme, psiche ed emozione. In un silenzio carico d’attesa, la musica da camera prenderà vita attraverso una selezione di brani tratti da opere di Bach, Schumann, Schubert, Tchaikovsky, Janáček, Bartók, Alban Berg e Shostakovich, dando vita a un viaggio sonoro che attraversa più di due secoli di storia musicale. Un’esperienza sensoriale potente e immersiva, resa ancor più intensa dalla luce nascente e dalla straordinaria ambientazione del luogo. Con l’organizzazione di Ferrara Tua e la direzione artistica di Ferrara Musica. Ingresso gratuito da Viale della Certosa. Non è prevista la prenotazione, l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

CONCERTO AL TRAMONTO IN CERTOSA PETITE MESSE SOLENNELLE DI G. ROSSINI CON L’ORCHESTRA CITTÀ DI FERRARA

Domenica 22 Giugno alle 21.30: un capolavoro della musica sacra proposto in una speciale esecuzione serale, permettendo al pubblico di immergersi nelle sue armonie tra le suggestioni del calar della sera, in un luogo di profonda bellezza e storia. Suona l’Orchestra Città di Ferrara, diretta dal Maestro Massimo Raccanelli.

Protagonisti saranno l’Orchestra Città di Ferrara diretta dal Maestro Massimo Raccanelli, l’Accademia Corale “Vittore Veneziani” (Maestro del Coro Teresa Auletta) e un cast vocale d’eccellenza: Sara Minieri (soprano), Giulia Alletto (mezzosoprano), Simone Fenotti e Gianluca Failla (tenori). I solisti, di grandissima caratura artistica, sono stati selezionati e formati dal Maestro Leone Magiera (Presidente onorario del Teatro Comunale di Ferrara, pianista, direttore d’orchestra e didatta di fama internazionale, noto per aver formato talenti del calibro di Luciano Pavarotti e Mirella Freni). Con l’organizzazione di Ferrara Tua e la direzione artistica della Fondazione Teatro Comunale.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA Apertura cancelli ore 20.30. Ingresso da Viale della Certosa previsto al costo simbolico di 1 euro (posti limitati). I biglietti sono disponibili per l’acquisto su teatrocomunaleferrara.it, presso la biglietteria del Teatro (Corso Martiri della Libertà 5, Ferrara) e in loco il giorno dell’evento (se ancora disponibili).

ARMONIE IN ROSA SULLA DARSENA

La suggestiva cornice della Darsena fluviale sarà sede del concerto gratuito Armonie in rosa: una serata incantevole con un concerto per pianoforte. L’evento è compreso nella programmazione del festival “PianoEstense”, manifestazione pianistica che si svolge dal 20 al 22 giugno nei contenitori monumentali, pubblici e privati, di maggior pregio della città di Ferrara. Info su https://lifelivingferrara.it/pianoestense/edizione-2025/#info.

‘ATTACCO AL CASTELLO DI SAN MICHELE’ E ‘BANDE IN FESTA’

Il 22 giugno, a partire dalle ore 09:30 e fino alle ore 13:30, nel Castello Estense e in vari luoghi del centro storico della città sarà realizzato l’”Attacco al Castello di San Michele”, gara e rievocazione storica di tiro con l’arco, evento gratuito a cura del Servizio Sport.