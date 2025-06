(ARC) Formazione: Rosolen, migliorate linee guida 2025/26 dei percorsi Iefp

(AGENPARL) - Roma, 22 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 22 June 2025 Trieste, 22 giu – “Le filiere dei percorsi del sistema di

istruzione e formazione professionale (Iefp) sono state

potenziate con un’ulteriore modalit? di durata annuale pari a

1188 ore per aumentare le competenze di base utili al superamento

dell’esame di Stato, con l’inserimento di sette nuovi profili al

fine di soddisfare in maniera pi? puntuale i fabbisogni del

mercato del lavoro e con indicazioni operative uniformi

riguardanti le prove di valutazione degli esami finali”.

Lo afferma l’assessore all’Istruzione e formazione Alessia

Rosolen dopo che la Giunta regionale ha recentemente approvato le

“Linee guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e

formazione professionale” che saranno applicate a partire

dall’anno scolastico 2025/2026.

“La nostra offerta di Iefp vuole continuare a porre al centro

dell’azione pedagogica la persona attraverso la valorizzazione e

lo sviluppo di tutte le sue potenzialit? e il rispetto dei

diversi ritmi di apprendimento. Siamo convinti – sottolinea

Rosolen – che in questo percorso debba restare centrale la

dimensione lavorativa, fondamentale per la sua valenza formativa

e per la definizione dei profili professionali”.

“I percorsi triennali/quadriennali e di quarto anno di durata

annuale pari a 1056 ore – spiega l’assessore – sono attivati

anche nella modalit? della formazione duale che prevede un

rafforzamento delle modalit? di apprendimento ‘in situazione’

attraverso l’apprendistato per la qualifica e il diploma

professionale e attraverso l’alternanza scuola lavoro”.

“Con la legge 121 dello scorso anno – ricorda l’esponente della

Giunta Fedriga – ? stata istituita inoltre la filiera

tecnologico-professionale 4+2 che prevede percorsi specifici nei

settori della metalmeccanica e meccatronica, dell’energia, dei

servizi digitali, del turismo, dell’edilizia, dei servizi

commerciali e dell’agroalimentare”.

“Una filiera – aggiunge – costituita dalla presenza di tre

soggetti: la scuola secondaria di secondo grado, il sistema

dell’istruzione e della formazione professionale Iefp e quello

degli ITS Academy. Questi ultimi rappresentano un canale

formativo alternativo ai percorsi universitari e di minore

durata, offrendo una formazione tecnologica altamente qualificata

che consente di entrare subito nel mondo del lavoro”.

“A un anno dal conseguimento del titolo – conclude Rosolen –

l’occupazione per i diplomati in Friuli Venezia Giulia supera

infatti il 90%”.

ARC/RT/gg

221617 GIU 25