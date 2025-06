(AGENPARL) - Roma, 21 Giugno 2025

Piacenza, 21 giugno 2025

Oggetto: Risanamento della rampa di uscita dalla Tangenziale al polo logistico e

nuove soglie rialzate a Bosco dei Santi, al via martedì 24 giugno i lavori.

E’ previsto per martedì 24 giugno, l’inizio dei lavori di rifacimento della rampa di

uscita dalla Tangenziale verso via Bazzani e il polo logistico. Per consentire

l’intervento di risanamento profondo della carreggiata, la strada resterà totalmente

chiusa al traffico, 24 ore su 24, per tutta la durata del cantiere, stimata in una decina di

giorni.

Per accedere a via Bazzani, i veicoli interessati dovranno percorrere la direttrice via

Emilia Parmense – via Torre della Razza, tragitto già utilizzato per l’uscita dal polo

logistico.

Nella stessa data, martedì 24, inizierà realizzazione di due soglie rialzate in località

Bosco dei Santi, una all’altezza dei civici 41-43 di strada Mortizza e una all’incrocio

con via Antonio Botti. I lavori, di cui si prevede la conclusione entro tre giorni, non

comporteranno la chiusura della strada ma il senso unico alternato. I residenti di via

Botti dovranno uscire dall’incrocio all’altezza del parco giochi e del campo da

calcetto, anziché dall’intersezione adiacente alla chiesa.

