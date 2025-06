(AGENPARL) - Roma, 21 Giugno 2025

*Comunicato stampa del 21 giugno 2025*

*Federico Balocchi nominato presidente dell’Unione dei Comuni Montani

Amiata Grossetana*

Il sindaco di Santa Fiora, Federico Balocchi, è stato nominato alla guida

dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana.

La nomina segna l’avvio di una nuova fase politica ed amministrativa

dell’Unione, fondata su tre pilastri: concretezza, efficienza e presidio

politico, come si legge nelle linee di indirizzo tracciate dalla nuova

presidenza. L’obiettivo prioritario del mandato è quello di restituire

all’Unione un ruolo centrale nella coesione istituzionale e nello sviluppo

del territorio. L’incarico sarà ricoperto a titolo gratuito.

“Ringrazio i sindaci per la fiducia che mi hanno accordato, – *dichiara

Federico Balocchi* – la responsabilità che assumo oggi non è solo quella di

rappresentare l’Unione, ma di rilanciarla come organismo operativo e

politico, capace di fare sintesi tra le istanze locali e di portare

risultati concreti alle nostre comunità. È ora di cambiare passo: abbiamo

bisogno di un’Unione che funzioni e che sia percepita dai cittadini e dalle

imprese come utile, vicina e trasparente. E per questo serve una

discontinuità, non solo nella gestione, ma nel modo stesso di pensare

l’ente. Solo così l’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana potrà

tornare ad essere una vera leva di sviluppo locale e uno strumento di

coesione istituzionale e territoriale.

“La gestione dell’Ente sarà unitaria, – *prosegue Balocchi *- tutti noi

sindaci condividiamo le cose da fare. Certo è necessario un impegno di

ciascuno di noi ed ogni sindaco avrà deleghe specifiche per dare impulso

politico e collegialità. Inoltre, istituirò la figura del vicepresidente,

prevista dallo Statuto, nominando il sindaco di Roccalbegna Massimo Galli.”

Queste le priorità operative e gli indirizzi strategici su cui dovrà

misurarsi la nuova Giunta, con il contributo attivo del presidente e dei

sindaci dei Comuni membri oltreché dell’apparato tecnico:

– *la riorganizzazione dei servizi tecnici*, con particolare attenzione ai

settori urbanistica, edilizia, forestazione e protezione civile. Gli

obiettivi previsti sono riorganizzare l’assetto urbanistico edilizio

attualmente rallentato e dispersivo; accelerare i tempi per l’approvazione

del Piano Strutturale Intercomunale e dei piani operativi; semplificare il

rilascio di documenti e procedure autorizzative mediante un rapporto

collaborativo e attraverso la digitalizzazione degli archivi. Valutare la

costituzione della Stazione Unica Appaltante dell’Unione. Coordinare la

forestazione con il settore Protezione civile creando un unico polo

operativo. Approvare rapidamente il nuovo Piano di Protezione civile

intercomunale e rafforzare il ruolo dell’Unione nella gestione delle

emergenze.

– *risorse finanziarie*: avviare la mappatura completa delle risorse

disponibili e redigere un piano triennale per l’allocazione delle risorse

su progetti concreti, secondo il principio solidaristico fra Comuni.

Rafforzare la capacità dell’Unione di partecipare ai bandi e introdurre

strumenti di monitoraggio.

-*rapporto con **gli utenti: *ripensare il rapporto con imprese e cittadini

in ottica di apertura e collaborazione, attivare con maggior frequenza e

organicità, sportelli tecnici decentrati nei Comuni o giornate dedicate

alla consulenza presso i municipi*. *Investire nella digitalizzazione dei

servizi.

-*nuova organizzazione della Giunta*: ai sindaci saranno assegnate

deleghe funzionali su ambiti strategici. Sarà istituita una cabina di regia

tra Giunta e struttura tecnica per l’adeguamento periodico degli obiettivi.

