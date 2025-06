[Comune Palermo] Dichiarazione Ferdinando Cusumano: Accumulo di rifiuti davanti abitazioni e attività commerciali a Mondello: “È inammissibile, compromette l’immagine del territorio. Gravi deficit organizzativi da Rap”

(AGENPARL) - Roma, 21 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 21 June 2025 Si inoltra quanto segue

Patrizia Biagi

Ufficio Stampa

Comune di Palermo

Accumulo di rifiuti davanti abitazioni e attività commerciali a Mondello:

“È inammissibile, compromette l’immagine del territorio. Gravi deficit

organizzativi da Rap”

“È inammissibile assistere all’accumulo di rifiuti davanti alle abitazioni

e alle attività commerciali di Mondello, perla del turismo italiano.

Nonostante le recenti assunzioni, la Rap continua a garantire un servizio

di raccolta inadeguato, esponendo residenti e operatori economici a

condizioni intollerabili”. Con questa ferma denuncia il consigliere in VII

Circoscrizione di Forza Italia, Ferdinando Cusimano, affronta l’emergenza

causata dai continui disservizi nella gestione dei rifiuti.

“Stiamo raccogliendo numerose segnalazioni da cittadini al limite della

sopportazione – sottolinea Cusimano -. La situazione è particolarmente

critica nella piazza principale, dove rifiuti abbandonati e sacchetti

sparsi stanno compromettendo l’immagine di una località che dovrebbe

rappresentare l’eccellenza del nostro territorio. I turisti, pur

apprezzando le bellezze naturali e architettoniche, manifestano stupore per

un tale livello di trascuratezza”.

L’esponente politico evidenzia le criticità strutturali: “La complessità di

Palermo non giustifica queste carenze. Le circoscrizioni, private degli

strumenti necessari, non possono intervenire efficacemente. La Rap,

nonostante gli annunci, dimostra ancora gravi deficit organizzativi, con

ripercussioni che vanno ben oltre il decoro urbano, intaccando direttamente

l’economia locale e l’attrattività turistica dell’intera città”.

Nessuna rassegnazione al degrado: “Non ci arrenderemo a questo stato di

cose – conclude con determinazione il consigliere -. Mentre molti sembrano

rassegnati al degrado, noi intensificheremo la nostra azione per ottenere

servizi all’altezza delle aspettative. Promuoveremo un confronto urgente

con l’amministrazione e i vertici Rap: Mondello ha bisogno di fatti

concreti, non di vuote rassicurazioni”.