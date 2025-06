Bagheria protagonista del decennale di PA Social: Identità e innovazione digitale per il racconto del territorio (3 crediti per giornalisti)

(AGENPARL) - Roma, 21 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 21 June 2025 COMUNICATO STAMPA

Bagheria protagonista del decennale di PA Social: Identità e innovazione digitale per il racconto del

territorio

Bagheria, 21/06/2025 – Il Comune di Bagheria, primo comune siciliano socio dell’associazione nazionale PA

Social, ospiterà una delle tappe del decennale dell’associazione nazionale PA Social. L’evento, intitolato

“Identità e innovazione digitale: il territorio si racconta tra cultura, enogastronomia e nuove tecnologie”,

si terrà il prossimo venerdì 27 giugno 2025.

Questa iniziativa speciale, parte delle celebrazioni per i dieci anni di attività di PA Social, l’associazione che

da 10 anni si occupa di comunicazione digitale, web, chat, social network, intelligenza artificiale, e vedrà

Bagheria al centro di un dibattito sull’uso strategico della comunicazione digitale e dell’intelligenza

artificiale per la promozione turistica e la valorizzazione delle eccellenze locali. L’obiettivo è ampliare il

confronto, raccogliere idee e proposte, e rafforzare ulteriormente la rete della nuova comunicazione.

La giornata si articolerà in due momenti distinti, pensati per offrire una visione completa e pratica del tema.

La prima parte dell’evento si svolgerà presso la suggestiva sala Fumagalli – Martorana di villa Butera, sede

di rappresentanza del Comune di Bagheria,dalle ore 9:30 alle ore 11:30, dedicata a saluti istituzionali e

interventi di qualificati relatori.

In seconda mattinata il focus si sposterà a Casteldaccia, presso le rinomate Cantine Duca di Salaparuta (via

Nazionale 27, S.S. 113), dalle ore 12:00, per un “Racconto di un caso di successo”. Questo momento sarà

un’opportunità unica per approfondire la best practice nell’utilizzo degli strumenti della comunicazione

digitale per narrare il terroir, attraverso l’esperienza pluricentennale di una realtà enoica di eccellenza.

“Siamo fieri di ospitare questa tappa del Decennale di PA Social,” dichiara Filippo Maria Tripoli, sindaco di

Bagheria. “Essere il primo Comune socio di questa importante associazione ci impegna a promuovere un

dialogo costruttivo sull’innovazione digitale nella pubblica amministrazione. Crediamo fermamente che la

comunicazione sia uno strumento chiave per valorizzare il nostro patrimonio culturale e turistico,

soprattutto in un’era in cui l’Intelligenza Artificiale offre nuove opportunità. Queste scelte strategiche sono

state concertate, fin dalle prime fasi, con la consigliera delegata alla Comunicazione e Innovazione

tecnologica, Giusy Chiello, il cui apporto è stato determinante nel definire le linee guida per rafforzare la

presenza digitale e istituzionale del nostro Ente.”

“A Bagheria, città che ci ha già ospitato per numerose iniziative, nuova tappa del tour di PA Social per il

decennale dell’associazione” – sottolinea il presidente di Pa Social, Francesco Di Costanzo. “Sarà un

appuntamento importante con un focus sull’evoluzione della comunicazione digitale nella PA anche in

ambito di storitelling turistico, consapevoli che la tecnologia e il digitale propongono sempre novità.

L’associazione infatti prosegue il lavoro per la conoscenza e la cultura digitale e per servizi, comunicazione e

informazione di qualità al cittadino”.

L’Assessore al Turismo di Bagheria, Francesco Gurrado, aggiunge: “Questo evento rappresenta un’occasione

preziosa per esplorare come la comunicazione digitale e l’IA possano diventare leve strategiche per lo

sviluppo del turismo. Sarà un momento di confronto stimolante con professionisti del settore e

un’opportunità per imparare da esperienze di successo come quella di Duca di Salaparuta.”

“Il vino non deve essere semplice degustazione, ma racconto, emozione, memoria condivisa. Con il nostro

progetto enoculturale vogliamo restituire voce e forma alla Sicilia che crea, che ispira, che genera bellezza –

dice il direttore delle Cantine Duca di Salaparuta, Roberto Magnisi che aggiunge: “In questo la

comunicazione digitale svolge un ruolo importantissimo perché ci consente di sviluppare la conoscenza del

nostro territorio e un turismo di qualità”

L’iniziativa è organizzata da PA Social (con il coordinamento di PA Social Sicilia) e si avvale dei patrocini del

Comune di Bagheria, dell’Ordine dei Giornalisti e di Assostampa.

Programma Dettagliato dell’Evento:

Venerdì 27 Giugno 2025

Parte I: Bagheria, Sala Fumagalli – Martorana Villa Butera (ore 9:30 – 12:00)