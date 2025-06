(ARC) Cultura: Rosolen, Premio Mattador valorizza impegno e talento

(AGENPARL) - Roma, 21 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 21 June 2025 L’assessore ha partecipato questa mattina a Trieste alla

presentazione della giuria dell’importante riconoscimento

Trieste, 21 giu – “Il Premio Mattador ? giunto a un’edizione

che definirei storica. In un mondo in cui tutto si consuma alla

velocit? della luce e in cui spesso anche l’intenzione di

lavorare sulla continuit? e sulla crescita delle iniziative tende

a sfumare con il tempo, questo evento, cresciuto costantemente

fino alla sedicesima edizione, assume molti significati profondi,

che emergono ricordando come il percorso di Matteo Caenazzo sia

stato legato allo studio. Il suo non ? stato, infatti, un

percorso di improvvisazione ma basato sul talento e sull’impegno.

Proprio nell’ambito della formazione il Premio Mattador sta

contribuendo a ottenere risultati importanti nel far comprendere

ai giovani che ? fondamentale perfezionarsi e lavorare

quotidianamente affinch? le proprie potenzialit? possano

esprimersi al meglio. Uno degli aspetti pi? importanti di questa

iniziativa ? proprio la valorizzazione dei giovani, perch? ? da

loro che proviene l’innovazione”.

? il pensiero espresso dall’assessore regionale al Lavoro,

formazione, istruzione, ricerca, universit? e famiglia Alessia

Rosolen al Circolo della stampa di Trieste, nel corso della

presentazione della giuria del sedicesimo Premio Internazionale

per la Sceneggiatura Mattador, dedicato a Matteo Caenazzo e del

Premio d’Artista Mattador 2025, realizzato dall’artista Leandro

Erlich.

Rosolen ha quindi portato il saluto del vicegovernatore con

delega alla Cultura Mario Anzil, evidenziando come quest’ultimo

abbia citato, tra le numerose iniziative organizzate in Friuli

Venezia Giulia legate al cinema, proprio il Premio Mattador quale

esempio di lungimiranza e capacit? di crescita e

internazionalizzazione.

Ricordando le iniziative regionali a supporto della produzione

audiovisiva, inclusi i progetti di sceneggiatura, per i quali ?

stato stanziato oltre un milione di euro, l’assessore Rosolen ha

rimarcato che “oggi dietro al Premio Mattador ci sono molte

persone, ma il motore di tutto sono i genitori di Matteo e trovo

sia bellissimo come dal dolore che si rinnova ogni giorno possa

nascere qualcosa di positivo per la collettivit?. Quando ci?

accade si compiono piccoli grandi capolavori e il Premio Mattador

? certamente uno di essi. L’auspicio ? dunque che questa

magnifica iniziativa possa proseguire lungo il suo percorso di

crescita, non soltanto per Matteo e i suoi genitori, ma per tutti