(ARC) Cultura: Anzil, Regione sostiene progetto Puccini2025 a Pozzuolo

(AGENPARL) - Roma, 21 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 21 June 2025 Pozzuolo del Friuli, 21 giu – “La musica ha bisogno del

pubblico e il pubblico ha bisogno della musica, per vivere delle

esperienze da cui pu? accrescere culturalmente e spiritualmente.

Per questo il progetto Puccini2025 ? meritevole del sostegno

della Regione”.

? il commento del vicegovernatore con delega a Cultura e sport

Mario Anzil che oggi pomeriggio nell’auditorium di Pozzuolo del

Friuli ha incontrato gli artisti impegnati nell’allestimento del

progetto operistico Puccini2025 con l’associazione Opera Prima

Wien.

“Ho potuto assistere a una parte delle prove e c’? molta

curiosit? nel vedere portare a termine il lavoro. Questa ? una

esperienza culturale di alto spessore che si unisce allo spirito

di comunit? che sottende a tutto il progetto” ha detto Anzil.

Quindi, rivolgendosi agli artisti, il vicegovernatore li ha

spronati a raggiungere i propri obiettivi “? un traguardo

decisamente impegnativo, ma sicuramente con il cuore e uno vicino

all’altro proprio come nei cori, saprete arrivare laddove ? la

vostra meta”.

Le prove sono entrate nel vivo in vista della messa in scena

della Turandot, che fa parte dell’ottava edizione dei progetti di

Opera Prima Wien, all’interno di Puccini 2025 a Pozzuolo del

Friuli-Cittadella dell’Opera. Il debutto ? previsto per il 29

agosto a Villa Sabbatini. Il progetto Puccini2025 si ? avvalso

anche dei laboratori AttivaGiovani dell’Enaip, coinvolgendo

giovani tra i 18 e i 35 anni.

L’associazione Opera Prima Wien svolge attivit? di avvicinamento