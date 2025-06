(ACON) SCUOLA. CELOTTI (PD): SERVE PI CORAGGIO AUMENTANDO POSTI ASILI NIDO

(AGENPARL) - Roma, 21 Giugno 2025

(ACON) Trieste, 21 giu – "L'abbattimento delle rette per gli

asili nido ? certamente una misura positiva e necessaria per le

famiglie, ma accanto a questo ? altrettanto importante aumentare

i posti e distribuirli sul territorio in modo equo, per puntare

cos? a un vero servizio universalistico. Questo si traduce in un

piano coraggioso che nell’arco di cinque anni possa garantire un

servizio a 15 minuti da casa. Solo cos? si potranno dare risposte

reali alle famiglie, attraverso investimenti sui servizi, non

solo sui bonus”.

Lo afferma, in una nota, la consigliera regionale Manuela Celotti

(Pd) commentando la misura per l’abbattimento rette negli asili

nido e nei servizi per l’infanzia in Fvg. La consigliera dem ha

presentato inoltre nei mesi scorsi, come prima firmataria, una

mozione (sottoscritta da tutti i gruppi di opposizione)

attraverso la quale si chiede alla Regione l’istituzione di un

tavolo di regia regionale sugli asili nido.

“Le dinamiche sociali – prosegue Celotti -, unite ai propositi

fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr),

porteranno finalmente a un aumento di asili nido, anche in Comuni

finora sguarniti di questo servizio. Per questo ? necessario che

la Regione istituisca un coordinamento capace di supportare i

molti enti locali che si trovano ad affrontare per la prima volta

la gestione di un servizio per la prima infanzia”.

“In Fvg, i bambini che frequentano un asilo nido sono circa il

37/38 per cento del totale dei bambini da zero a tre anni, una

percentuale che ? salita, non per l’aumento dei posti, bens? per

il calo demografico” sottolinea l’esponente di opposizione

ricordando che “a breve si concluderanno diversi lavori di

ristrutturazione o costruzione dei nuovi asili nido finanziati

con i fondi Pnrr. Questa pu? essere un’occasione per iniziare a

costruire un vero coordinamento regionale sul tema, istituendo un

tavolo regionale di confronto nel quale coinvolgere tutti gli

enti locali che hanno gi? attivato o che stanno per attivare

servizi di questo tipo”, conclude la nota.

