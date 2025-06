21/6/2025 MARTEDÌ 24 GIUGNO ALLE ORE 15.00 PRESSO LA SEDE DELLA DITTA BAZZARA SRL. DI VIA BATTISTI, 1 A TRIESTE IL SINDACO CONFERIRÀ LA MEDAGLIA BRONZEA DELLA CITTÀ DI TRIESTE A FRANCO BAZZARA, PRESIDENTE DELL’OMONIMA DITTA, IN OCCASIONE DELLA CELEBRA

(AGENPARL) - Roma, 21 Giugno 2025

Martedì 24 giugno alle ore 15.00 presso la sede della ditta Bazzara Srl. di via Battisti,

1 a Trieste, il Sindaco, Roberto Dipiazza, conferirà la medaglia bronzea della Città di

Trieste a Franco Bazzara, presidente dell’omonima ditta, in occasione

della celebrazione del suo mezzo secolo di attività nel mondo del caffè.

