Uispress n. 24 – Agenzia stampa di sport sociale e per tutti – 20 giugno 2025

Uispress n. 24 – venerdì 20 giugno 2025 Anno XLIII

Giornata mondiale del rifugiato: lo sport che include scende in campo a Parma, Genova e Matera

Il 20 giugno è la Giornata mondiale del rifugiato, istituita dall’ONU per ricordare i milioni di persone costrette a fuggire da guerre, violenze e persecuzioni.

L’Uisp in tutta Italia propone iniziative sportive o momenti di confronto per valorizzare il ruolo dello sport sociale nei processi di inclusione e accoglienza delle persone rifugiate. Protagoniste della Giornata del rifugiato 2025 sono, tra gli altri, i Comitati Uisp di Parma, Matera e Genova.

A Parma, al Campo Sportivo “Mauro Valeri”, si terrà l’evento Beyond the border, un torneo di calcio 6 vs 6 organizzato nell’ambito del progetto nazionale Uisp SIC!-Sport integrazione coesione. Venerdì 20 giugno, dalle 16 a Genova, a largo Gozzano, nel quartiere di Sampierdarena, è previsto il Misto Sampi, evento gratuito che offre laboratori per bambini, musica live dalle 18 e una cena condivisa.

Sabato 21 giugno sarà Uisp Matera a celebrare la Giornata, con un pomeriggio di festa, condivisione e sport aperto a tutti e tutte. L'appuntamento è in Piazza degli Olmi, a Matera, alle 17

SportPerTutti Fest: prosegue la kermesse Uisp sulla Riviera romagnola. Questa settimana in scena il basket

L’edizione 2025 dello SportPerTutti Fest è partita alla grande con migliaia di atleti ed atleti Uisp che, nello scorso weekend, da tutta Italia si sono riversate sulla Riviera romagnola per partecipare alle Finali nazionali Uisp di pallavolo, pallacanestro in carrozzina e nuoto.

Dal 19 al 22 giugno, sono previste le Finali del Campionato nazionale Uisp di pallacanestro a Rimini. Il Calcio Uisp entrerà in scena da venerdì 27 a domenica 29 giugno a Cattolica e nella Riviera Marchigiano Romagnola. Negli stessi giorni a Rimini si terranno le Finali del Campionato Uisp di pallavolo giovanile.

Dal 19 al 22 giugno, sono previste le Finali del Campionato nazionale Uisp di pallacanestro a Rimini. Il Calcio Uisp entrerà in scena da venerdì 27 a domenica 29 giugno a Cattolica e nella Riviera Marchigiano Romagnola. Negli stessi giorni a Rimini si terranno le Finali del Campionato Uisp di pallavolo giovanile.

Domenica 29 giugno si terrà il gran finale dello SportPerTutti Fest 2025: appuntamento alle ore 12 al Parco della Cava di Rimini, con le premiazioni di centinaia di ragazzi e ragazze della pallavolo Uisp. Ad ogni squadra verrà consegnato un premio di partecipazione carico di significati, una pianta di ulivo che significa pace, amicizia, cultura ambientale. L'iniziativa è collegata al progetto "Lo sport mette radici" promosso da Uisp Emilia Romagna. Parteciperà il presidente Uisp nazionale, Tiziano Pesce, con i responsabili nazionali SdA Pallavolo, Pallacanestro, Nuoto, Calcio Uisp, insieme ai rappresentanti del Comune di Rimini, del Comune di Riccione e della Regione Emilia Romagna

A volte le regine sono guerriere: la varianza di genere nell’infanzia. Parlano Di Gioia, Claysset, Barra

Educatori, educatrici e dirigenti dei Centri estivi multisport Uisp hanno preso parte al workshop nazionale “Infanzia e Adolescenza trans – cosa fare (e non fare) per creare spazi educativi e sportivi inclusivi”, che si è tenuto nella mattinata di sabato 14 giugno ed ha avuto diversi focus tematici.

“La necessità di affrontare queste tematiche ci è stata sollecitata dalla base associativa in occasione dell’incontro di presentazione dei Centri Estivi Multisport Uisp del 14 maggio scorso – dice Michele Di Gioia, responsabile Politiche educative Uisp. “Il workshop ha visto un lavoro trasversale, tra Politiche educative e Politiche di genere e diritti, insieme al Dipartimento formazione e sviluppo Uisp – dice Manuela Claysset, responsabile Politiche di genere e diritti – partendo da un progetto regionale dell’Uisp Emilia-Romagna abbiamo cercato di mettere in comune le competenze e le esperienze”.

"Sono convinta che sia stata un'opportunità preziosa per acquisire conoscenze e competenze specifiche per supportare e aiutare le giovani generazioni ad affrontare le sfide non da soli, ma con la presenza di adulti consapevoli e preparati", ha aggiunto Loredana Barra, responsabile nazionale del Dipartimento formazione e sviluppo

Fili d’erba, di poesia e di calcio: qui si respira aria libera. A Roma si è tenuto il Triangolare “Movimenti in salute”

Sabato 14 giugno si è svolto, nella cornice dell’impianto sportivo Fulvio Bernardini di Pietralata, a Roma, l’ultimo appuntamento della stagione di “Movimenti in salute” il torneo itinerante di calcio promosso da Uisp Roma, che coinvolge ragazzi e ragazze di comunità terapeutiche e centri diurni. Per l’occasione si è disputato un triangolare tra gli atleti del collettivo Crescere Insieme, la Nazionale Poeti e la Nazionale Giornalisti.

“Lo sport fa bene a tutti, a ogni singola persona, quindi va promosso il più possibile – afferma Massimo Scarabattoli, dirigente Uisp Roma e operatore sociale – stare insieme agli altri è fondamentale e farlo con chi ha più difficoltà, aiuta a ridurre le distanze”.

Mentre sul campo di calcio si alternavano le partite del triangolare, fuori dal campo si leggevano poesie: il giornalista Max Brod, ad esempio, ha letto la sua “Roma”

GUARDA IL VIDEO DELLA LETTURA DI MAX BROD

Questa lettura ha dato il via ad una sorta di dialogo tra Max Brod e Valeria Locritani:”E tu come vivi Roma?”, “Mi piace la caciara…”, “Ci sono tante barriere da superare e poi dire…vabbè ce l’ho fatta”, “…e dipende da che punto guardi il mondo”

GUARDA IL VIDEOLeggi l’articolo

Sardegna: allarme povertà tra bambini e adolescenti. Il rapporto regionale sui diritti di infanzia e adolescenza

Il 16 giugno il rapporto “I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia – I dati regione per regione” è stato presentato a Cagliari, presso la sala Transatlantico del Consiglio regionale, nel corso di un evento organizzato dall’Uisp regionale. Il report regionale fornisce una “fotografia” aggiornata del mondo giovanile dell’isola.

È intervenuta anche Loredana Barra, presidente Uisp Sardegna, facendo leva nel suo discorso su alcuni dei punti critici evidenziati dal report. Ha introdotto il suo discorso invitando i presenti empatizzare con i diretti interessati: “Oggi parleremo dei diritti delle piccole persone, di quelle luci che dovrebbero accompagnare il cammino e illuminarlo; ma per capire profondamente questo dobbiamo cercare di immedesimarci, e immaginare per un attimo di essere un bambino o una bambina che vive in Sardegna e appartiene a quel 32,9% di minori che vivono in povertà relativa, come si evince dal rapporto (un dato superiore di 10,7 punti rispetto alla media nazionale)”

Leggi l’articolo

Lo sport sociale Uisp in piazza per i Pride in tutta Italia. Sabato 21 giugno appuntamenti a Prato e Pesaro

Come ogni anno i mesi di giugno e luglio si caratterizzano nel mondo per i riflettori puntati sui diritti delle persone lgbtiq+ e il lungo calendario dei Pride, che si svolgono in molte città italiane ed estere.

“Gli appuntamenti nazionali e globali travalicano questo confine temporale, con eventi e manifestazioni che ricorrono tutto l’anno – dice Manuela Claysset, responsabile politiche di genere e diritti Uisp – I Comitati Uisp sono presenti in diverse realtà organizzatrici, collaborando e sviluppando progetti e attività: i Pride rappresentano il culmine di questi percorsi politici”.

Sabato 21 giugno si prosegue a Pesaro e Prato, dove l’Uisp sarà parte dei cortei. “Lo sport, nella sua essenza più pura, è inclusione, rispetto e gioco di squadra”, dichiara Mariassunta Abbagnara, presidente Uisp Pesaro Urbino, che sfilerà con un proprio carro per le vie di Pesaro.

Uisp Toscana ha aderito al Toscana Pride che si terrà a Prato sabato 21 giugno: “Come Uisp Toscana affermiamo con forza e determinazione la nostra adesione al Pride – sottolinea Lucrezia Iurlaro, componente della Giunta regionale Uisp e referente delle politiche di genere – perché crediamo nello sport come spazio politico, come strumento di partecipazione, di giustizia sociale e di diritti”

Leggi l’articolo

Sport per il reinserimento sociale con Vivicittà-Porte aperte negli istituti penitenziari di Messina ed Ancona

Lunedì 16 giugno “Vivicittà-Porte aperte” si è svolta presso la Casa circondariale “Vittorio Madia” di Barcellona Pozzo Di Gotto, organizzata dalla Uisp Messina in collaborazione con la direzione penitenziaria. All’evento hanno partecipato oltre 50 persone, tra detenuti con le rispettive famiglie e volontari, con l’obiettivo di promuovere l’attività motoria e, grazie a questa, i valori della solidarietà, dell’integrazione e del rispetto reciproco.

Martedì 17 giugno è stata la volta dell’istituto circondariale di Barcaglione, ad Ancona. La seconda tappa anconetana – la prima si è svolta il 9 giugno a Montacuto – ha visto partecipare alla gara podistica 10 detenuti. “Vogliamo poter rivedere questi ragazzi all’esterno del sistema carcerario, non più come detenuti ma come podisti che potranno correre alle nostre manifestazioni”, afferma Daniele Sanna, presidente del Comitato Uisp Ancona.

GUARDA IL SERVIZIO DI TV CENTRO MARCHELeggi l’articolo

L’ABC della salute si sposta sui territori: il sale del benessere. Tre workshop Uisp in programma

Il progetto “ABC della salute mentale” (L’ABC della salute mentale), propone di sviluppare il concetto ABC nei paesi partner (Polonia, Ucraina, Svezia, Estonia e Italia). Act-Belong-Commit, che in italiano potrebbe tradurre con Agisci Partecipa Impegnati, è la campagna di promozione del benessere psicologico più longeva in Australia, e dimostra il potere dell’impegno della comunità nel promuovere il benessere mentale. Il progetto, che ha preso il via lo scorso anno, mira a migliorare il benessere mentale di persone fragili in tutta Europa, sviluppando ulteriormente e ampliando il modello di successo già sperimentato in Europa. L’Uisp è partner del progetto ed è l’ambasciatrice in Italia del metodo ABC, mentre capofila è l’ISCA-International Sport and Culture Association.

“Con questo progetto la Uisp ha l’opportunità di verificare come le nostre attività siano perfettamente allineate con quelle dell’Organizzazione Mondiale della Salute e delle migliori esperienze che nel mondo si stanno portando avanti sul tema”, afferma Massimo Gasparetto, responsabile politiche per la promozione della salute e welfare Uisp.”Attraverso il primo dei workshop in programma, quello tenuto a Taranto martedì scorso, abbiamo cercato di avviare un processo virtuoso coinvolgendo vari stakeholder pubblici e privati”, dice Antonio Adamo, presidente Uisp PugliaLeggi l’articolo

Hai ancora un mese per candidarti al contest Tran-Sport e sviluppare idee innovative nello sport

Un’idea può nascere ovunque. In un allenamento, in una chiacchierata tra amici, rilevando un bisogno del proprio quartiere, o immaginando un modo diverso di praticare sport. Ma per farla diventare qualcosa di concreto – un lavoro, un progetto, un’impresa – servono tempo, strumenti e chi ci crede. È esattamente questo che offre il contest Tran-Sport, promosso nell’ambito del progetto nazionale Uisp con il supporto del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: uno spazio per costruire futuro, a partire dallo sport e dall’innovazione sociale.

Da oggi manca esattamente un mese alla scadenza della call for ideas – fissata per il 20 luglio 2025 – e l’invito è aperto: se hai un’idea che può cambiare il modo di fare sport, è il momento giusto per provarci.

Tutte le informazioni e il form di candidatura sono disponibili a questo linkLeggi l’articolo

Una settimana da grandi con il tennis Uisp all’isola di Albarella (Ro) per i Campionati nazionali giovanili

Centoventi ragazzi e ragazze dai 9 ai 18 anni si ritroveranno da sabato 21 giugno a sabato 28 per vivere una settimana di gioco, amicizia, libertà e avventura nella splendida cornice dell’isola di Albarella, in provincia di Rovigo. L’occasione la mette a disposizione il tennis Uisp che, come ogni anno, organizza in questa location i Campionati nazionali giovanili.

“I partecipanti arriveranno da tutta Italia – spiega Alessandro Barba, responsabile nazionale Tennis Uisp – la location è un punto di forza della nostra iniziativa, offre grandi opportunità ai nostri ragazzi. C’è grande libertà, possibilità di muoversi in bicicletta e partecipare autonomamente alle attività. Sull’isola girano pochissime macchine, è sicuro e tranquillo, così il nostro Campionato diventa una vacanza educativa, oltre che sportiva”Leggi l’articolo

Il progetto Icehearts a Sassari per 60 bambini e bambine: crescere insieme, un passo alla volta

Sessanta bambine e bambini, divisi per fasce d’età, hanno preso parte alle attività promosse da Uisp Sassari, in collaborazione con scuole, spazi sportivi, educatori e famiglie per il progetto Icehearts Europe.

Il rugby ha insegnato che cadere non è una sconfitta, se ci si rialza insieme. Il basket ha trasformato palleggi e canestri in un linguaggio universale. L’arrampicata, fatta di appigli e incoraggiamenti, ha reso tangibile il sostegno reciproco.