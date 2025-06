(AGENPARL) - Roma, 20 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 20 June 2025 COMUNICATO STAMPA

GIUBILEO. ALFONSI-SEGNALINI: ROMA CAPITALE PREMIATA AL CONVEGNO CITY’SCAPE 2025 PER PROGETTO PIAZZA PIA

Roma, 20 giugno 2025 – Le Assessore Sabrina Alfonsi, con delega all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti, e Ornella Segnalini, con delega ai Lavori Pubblici, hanno rappresentato Roma Capitale al Convegno Cityscape 2025, alla Triennale di Milano, coorganizzato da Paysage – Promozione e Sviluppo per l’Architettura del Paesaggio e dal CNAPPC Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, con la collaborazione di ODAF Milano. Giunto alla decima edizione, il “CITY’SCAPE AWARD & SYMPOSIUM” 2025 ha visto protagonisti, tra molti interventi internazionali, diversi progetti realizzati da Roma Capitale: i parchi d’affaccio sul Tevere di Prati dell’Acqua Acetosa Foro Italico e Tiberis, i giardini di villa Aldobrandini e il parco Schuster, la riqualificazione di Piazza Pia, Piazza della Repubblica, Piazza dei Cinquecento, Piazza Risorgimento.

Roma Capitale è stata premiata per il progetto di riqualificazione di Piazza Pia, ex equo con il progetto finlandese the nasi Park bridge, nella categoria Street Landscape and Slow Landscape: Mobilità lenta, piste ciclabili, traffico calming.

“Un grande piacere e un onore portare i progetti di Roma alla Triennale e dare voce in un contesto internazionale al lavoro che l’Amministrazione Gualtieri ha messo in campo per rigenerare la città, riqualificare parchi e ville, rinaturalizzare lo spazio pubblico perseguendo l’obiettivo di una metropoli resiliente, sostenibile e sana. Ringrazio Cityscape per il premio dedicato a Piazza Pia, un intervento che cambia volto ad un’area della città storica snodo dei percorsi culturali e religiosi di turisti e pellegrini, nutrendola di acqua e alberi:un intervento importante, che dialoga con i giardini della Mole Adriana appena riqualificati con fondi giubilari, con piazza Risorgimento e via Ottaviano, attraverso i filari di alberi nutriti di nuove piante in tutto il quadrante del centro storico”. Dichiara l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi.