Comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 132

COMUNICATO STAMPA

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 132

20/06/2025

PALAZZO CHIGI

CONSIGLIO DEI MINISTRI – 20 GIUGNO 2025

Il Consiglio dei ministri si è riunito venerdì 20 giugno 2025, alle ore 16.04 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Vice Presidente Antonio Tajani. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

SPORT

Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport (decreto-legge)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.

Le norme sono finalizzate al puntuale rispetto degli impegni assunti a garanzia e sostegno della candidatura italiana all’organizzazione dei XXV Giochi olimpici invernali e XIV Giochi paralimpici invernali «Milano Cortina 2026».

Inoltre, si interviene con disposizioni relative alla 38esima edizione dell’America’s Cup – Napoli 2027 e ad altri grandi eventi sportivi, come la XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026 e le Finali ATP.

Sono introdotte norme in materia di organi di giustizia sportiva e di contrasto al cosiddetto match fixing, in caso di flussi anomali di scommesse.

Infine, si istituisce il Fondo sport per la concessione di borse di studio in favore di studenti universitari per alti meriti sportivi, si dispone la proroga del Commissario straordinario dell’Automobile Club d’Italia (ACI) e si modifica l’art. 583-quater del codice penale, che prevede la fattispecie di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni, estendendo la stessa pena a chi procura lesioni ai danni di un arbitro o di altri soggetti preposti alla regolarità tecnica delle manifestazioni sportive.

Il Consiglio dei ministri ha espresso unanime accordo sulla presentazione, in sede di conversione del decreto-legge, di un emendamento volto alla istituzione della figura del Commissario straordinario per le opere infrastrutturali necessarie per lo svolgimento del Campionato europeo di calcio UEFA 2032, intervento in ordine al quale sono in corso approfondimenti tecnici.

ECONOMIA

Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali (decreto-legge)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.

Il provvedimento, tra l’altro, prevede la proroga della sospensione della cosiddetta sugar tax fino al 1° gennaio 2026, l’applicazione dell’Iva agevolata al 5 per cento per gli oggetti d’arte, di antiquariato e di collezione che vengono venduti, disposizioni in materia di ripiano dello scostamento dal tetto di spesa dei dispositivi medici 2015-2018 e potenziamento del governo del sistema dei dispositivi medici.

Inoltre, il testo introduce disposizioni volte a consentire l’utilizzo del Fondo per l’avvio di opere indifferibili agli interventi che, su indicazione delle amministrazioni titolari, non sono più finanziati a valere sulle risorse del PNRR, purché alla data del 31 dicembre 2025 siano stati aggiudicati gli appalti per l’esecuzione dei lavori. Il decreto autorizza inoltre spese volte al potenziamento delle infrastrutture, tra cui anche il potenziamento di quelle idriche di Venezia e la diga foranea di Genova, dell’edilizia carceraria e in favore della protezione civile regionale.

Previste, inoltre, misure per lo sviluppo e l’efficientamento del trasporto rapido e di manutenzione stradale delle province e città metropolitane. Predisposti interventi anche per le zone colpite da eventi sismici (Aquila, comuni del cratere, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo) e rifinanziamento di misure di assistenza sociale e cura nonché in favore del terzo settore. Il testo contiene, tra gli altri, anche interventi in favore dell’agricoltura, turismo, antiriciclaggio.

UNIVERSITÀ, ISTRUZIONE E SALUTE

Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute (decreto-legge)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro dell’università e della ricerca Anna Maria Bernini, del Ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara e del Ministro della salute Orazio Schillaci, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute.

Le norme introdotte sono finalizzate, tra l’altro, a:

potenziare l’attrattività degli enti pubblici di ricerca;

garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026;

consentire la prosecuzione dello svolgimento da parte del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) delle proprie funzioni e delle attività istituzionali, nella composizione attualmente in carica, nelle more dell’imminente compimento del relativo intervento di riforma;

svincolare risorse finanziarie già stanziate per la costituzione di Ecosistemi dell’innovazione nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

definire un’uniforme regolamentazione dell’organizzazione delle aziende ospedaliero-universitarie (AOU).

ATTUAZIONE DELLO STATUTO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha approvato due decreti legislativi di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento del compendio denominato “Museo storico militare di Palmanova” sito nel Comune di Palmanova

Il testo prevede il trasferimento alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del compendio denominato “Museo storico militare di Palmanova” sito nel territorio del Comune di Palmanova, comprensivo degli immobili e delle collezioni ospitate. Dalla data del verbale di consegna, l’ente al quale è trasferito il bene subentra nella proprietà, nel possesso e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti al bene trasferito, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici, paesaggistici e ambientali. Dalla stessa data, al medesimo spettano i proventi e le spese derivanti dalla gestione del bene trasferito.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia recanti il trasferimento alla regione di beni immobili rientranti nel demanio pubblico dello Stato-ramo difesa esercito (decreto legislativo)

Il testo prevede il trasferimento alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di beni dello Stato ricadenti nel demanio militare, ritenuti non più utili per le finalità di difesa, affinché siano avviati a percorsi di recupero ed ottimizzazione sociale e culturale.

INFORMATIVE

Il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, ha svolto un’informativa sul disegno di legge recante “Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, d’iniziativa dei Presidenti dei Gruppi parlamentari che sostengono il Governo, depositato al Senato della Repubblica.

VALUTAZIONE E ARMONIZZAZIONE DI INTERESSI PUBBLICI

Il Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto per la realizzazione di un impianto eolico denominato “Parco eolico Poggio d’oro” e delle opere di connessione da realizzarsi nei comuni di Pietragalla (PZ), Vaglio di Basilicata (PZ) e Potenza (PZ).

LEGGE BACCHELLI – ASSEGNO VITALIZIO

Il Consiglio dei ministri ha deliberato la concessione di un assegno straordinario vitalizio, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 440 (legge Bacchelli), in favore di Giovanni Carino, grafico, disegnatore e tecnico pubblicitario.

POLITICA DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, ha approvato il “Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2024-2026”, ai sensi dell’articolo 12, commi 1 e 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125.

QUALITÀ DELL’ARIA

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, ha deliberato l’approvazione del Piano di azione per il miglioramento della qualità dell’aria, ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131.

CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha deliberato di resistere nel giudizio per conflitto di attribuzioni proposto, ai sensi dell’articolo 134 della Costituzione, dalla Regione Sardegna contro il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per l’annullamento dei decreti n. 177, 192 e 203 del 2025.

NOMINE

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha deliberato:

la conferma, per un ulteriore anno, del prefetto dott.ssa Maria Grazia Nicolò nell’incarico di Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

la nomina della professoressa Maddalena Rabitti e della professoressa Rita Laura D’Ecclesia a consiglieri dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS;

la nomina del dottor Francesco Prudenzano a componente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, quale rappresentante designato da Confintesa in rappresentanza della categoria “lavoratori dipendenti”, in sostituzione del dottor Massimo Visconti;

vista la designazione da parte del Presidente della Regione Siciliana, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, la nomina della dottoressa Lunella Caradonna quale componente della sezione giurisdizionale del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana;

vista la designazione da parte del Presidente della Regione Siciliana, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, la nomina dell’avvocato Alberto Fantini quale componente della Sezione consultiva del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.

Inoltre, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, ha deliberato:

il rientro dalla posizione di fuori ruolo del dirigente generale di pubblica sicurezza, dott. Paolo Sartori, Questore di Bolzano, per assumere le funzioni di Questore di Brescia;

il collocamento in posizione di fuori ruolo del dirigente generale di pubblica sicurezza, dott. Giuseppe Ferrari, Questore di Potenza, per assumere le funzioni di Questore di Bolzano;

la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza del dirigente superiore della Polizia di Stato, dott. Mario Viola, Direttore dell’Ufficio IV – Comunicazione istituzionale della Segreteria del Dipartimento, con conferimento delle funzioni di Direttore della Scuola superiore di Polizia;

la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza del dirigente superiore della Polizia di Stato, dott. Alfonso Polverino, Questore di Nuoro, e contestuale collocamento in posizione di disponibilità per le esigenze connesse al perfezionamento degli atti organizzativi e di riassetto delle articolazioni territoriali della Polizia di Stato nella Regione Sardegna;

la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza del dirigente superiore della Polizia di Stato, dott.ssa Lilia Fredella, Questore reggente di Trieste, che permane nelle funzioni;

la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza del dirigente superiore della Polizia di Stato, dott. Nicola Zupo, Direttore del Servizio centrale di Protezione della Direzione centrale della Polizia criminale, con conferimento delle funzioni di Questore di Trento e contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo;

la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza del dirigente superiore della Polizia di Stato, dott. Raffaele Gargiulo, Questore di Pisa, con conferimento delle funzioni di Questore di Potenza.

Infine, su proposta del Ministro della difesa Guido Crosetto, il Consiglio dei ministri ha deliberato:

la nomina del generale di squadra aerea del ruolo naviganti normale dell’Arma aeronautica in servizio permanente Silvano Frigerio a Comandante della squadra aerea;

la promozione al grado di generale di corpo d’armata del generale di divisione (EI) Gianluca Carai;

la promozione al grado di generale di corpo d’armata del generale di divisione (CC) Claudio Domizi;

la promozione al grado di generale di squadra aerea del generale di divisione aerea (AM) Giovanni Balestri;

la promozione al grado di ammiraglio di squadra dell’ammiraglio di divisione (MM) Gianfranco Annunziata.

LEGGI REGIONALI

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato otto leggi regionali e ha quindi deliberato di non impugnare:

la legge della Regione Lombardia n. 4 del 22/04/2025, recante “Misure di prevenzione e contrasto al sovraindebitamento”;

la legge della Regione Basilicata n. 22 del 28/04/2025, recante “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027”;

la legge della Regione Lazio n. 5 del 29/04/2025, recante “Osservatorio regionale per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze. Interventi per la prevenzione delle dipendenze”;

la legge della Regione Puglia n. 6 del 30/04/2025, recante “Disposizioni urgenti per la copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale risultante dal conto economico al quarto trimestre 2024”;

la legge della Regione Lombardia n. 5 del 29/04/2025, recante “Tutela, valorizzazione, promozione e sostegno alle bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk della Lombardia”;

la legge della Regione Liguria n. 6 del 06/05/2025, recante “Sostegno alle attività economiche nell’entroterra e altre disposizioni di adeguamento normativo”;

la legge della Provincia autonoma di Trento n. 2 del 14/05/2025, recante “Modificazioni urgenti della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativamente all’imposta immobiliare semplice, della legge provinciale sulla finanza locale 1993, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), e disposizioni finanziarie per l’attuazione dell’articolo 29 (Candidatura della Provincia autonoma di Trento all’organizzazione dei mondiali di ciclismo 2031) della legge provinciale 30 dicembre 2024, n. 13”;

la legge della Regione Sardegna n. 14 del 19/05/2025, recante “Disposizioni in materia di graduatorie”.

Il Consiglio dei ministri è terminato alle ore 17.18.