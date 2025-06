(ARC) Agricoltura: Zannier, nuova sede operativa a San Pier strategica

(AGENPARL) - Roma, 20 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 20 June 2025 San Pier d’Isonzo, 20 giu – “La nuova sede operativa del

Consorzio di bonifica della Venezia Giulia ? strategica non solo

per il Consorzio, ma per l’operativit? del settore agricolo di

tutta l’area isontina. I settori consortili della nostra regione

funzionano e per poter operare necessitano di strutture moderne e

al passo con i tempi”.

Lo ha detto l’assessore alle Risorse agroalimentari, forestali e

ittiche Stefano Zannier intervenendo nel pomeriggio a San Pier

d’Isonzo all’inaugurazione della nuova sede degli operatori di

campagna del Consorzio di bonifica della Venezia Giulia.

“Il nuovo edificio, cos? funzionale e in un luogo facilmente

accessibile, garantir? una miglior operativit? al personale

impiegato, anche in tema di comfort delle condizioni di lavoro”

ha osservato ancora l’assessore.

Zannier si ? congratulato con i dirigenti e tutti gli operatori

per il lavoro svolto dal Consorzio e per le opere portate a

compimento anche in funzione della mitigazione del cambiamento

climatico e dell’aumento dei costi energetici.

“Il meteo di questi giorni registra una temperatura pi? elevata

della media del periodo ma non siamo ancora in una fase

emergenziale, bens? in una situazione di controllo che riteniamo

ancora sostenibile, considerando che ? sempre difficile fare

previsioni” ha commentato Zannier riferendosi alla stagione

estiva alle porte.

La nuova sede ? stata realizzata con 920mila euro di cui 500mila

stanziati dalla Regione, 300mila dalla Camera di Commercio della

Venezia Giulia e 120mila dal Consorzio di bonifica stesso.

All’evento inaugurale erano presenti, oltre a Zannier, il

presidente del Consorzio di bonifica della Venezia Giulia Enzo

Lorenzon, il direttore Daniele Luis, oltre al Sindaco di San Pier

d’Isonzo Denise Zucco, autorit? civili e militari.

La struttura, che sorge su un’area del demanio idrico, accoglier?

i 12 dipendenti e i 3 stagionali con un’area spogliatoio e docce,

una sala cucina ad uso mensa, gli uffici.

Il cuore del nuovo edificio ? l’officina meccanica in grado di

accogliere i grandi mezzi agricoli e dotata di carro ponte, oltre

al magazzino e al ricovero mezzi.

La decisione di realizzare una nuova sede, trasferendosi dalla

quella storica di Ronchi dei Legionari, ? dovuta principalmente a

motivi di funzionalit?. L’edificio di Ronchi verr? riconvertito

in polo bibliotecario e culturale.

ARC/SSA/gg

201844 GIU 25