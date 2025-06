(AGENPARL) - Roma, 19 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 19 June 2025 Trasporti, treni speciali per i due eventi musicali di giugno a Messina e Palermo. Aricò: «Sicurezza e serenità per chi va ai concerti»

Treni speciali per i grandi concerti estivi: la Regione Siciliana, attraverso l’assessorato delle Infrastrutture e della mobilità, attiva collegamenti ferroviari dedicati per i due appuntamenti molto attesi: i concerti di Vasco Rossi a Messina del 21 e 22 giugno e il concerto Radio Italia live a Palermo il 27 giugno.

L’iniziativa è stata sviluppata in stretta collaborazione con Trenitalia e su specifica richiesta della prefettura di Messina, nell’ambito delle politiche regionali volte alla promozione del trasporto pubblico sostenibile e alla gestione ottimale della mobilità durante i grandi eventi.

«Questi treni speciali – dice l’assessore Alessandro Aricò – rappresentano molto più di un semplice servizio di trasporto: sono uno strumento fondamentale per garantire la sicurezza stradale durante eventi che richiamano decine di migliaia di persone. Riducendo significativamente il traffico veicolare, preveniamo situazioni di pericolo e congestione che potrebbero compromettere la sicurezza di tutti. Allo stesso tempo, offriamo ai cittadini la possibilità di raggiungere questi straordinari appuntamenti musicali in totale serenità, senza lo stress della guida notturna e della ricerca del parcheggio. È un investimento concreto sulla sicurezza pubblica, che si traduce anche in benefici ambientali e nella qualità della vita delle nostre comunità».

Nel dettaglio, per i concerti di Vasco Rossi a Messina sono stati programmati quattro treni speciali (due per ciascuna serata), con partenza da Messina centrale alle ore 03:00 e 03:05, nelle notti del 21-22 e del 22-23 giugno 2025:

Collegamento Messina-Palermo (partenza ore 03:00). Fermate intermedie: Villafranca, Rometta Messinese, Spadafora, Torregrotta, Pace del Mela, Milazzo, Barcellona, Terme Vigliatore, Patti San Piero, S. Giorgio, Gioiosa Marea, Brolo, Capo D’Orlando, Zappulla, S. Marco d’Alunzio, S. Agata di Militello, Acquedolci San Fratello, Caronia, S. Stefano di Camastra, Tusa, Pollina, Cefalù, Campofelice, Termini Imerese, Bagheria.

Collegamento Messina-Catania (partenza ore 03:05). Fermate intermedie: Giampilieri, Scaletta Zanclea, Alì Terme, Nizza di Sicilia, Roccalumera, Furci, S. Teresa Riva, S. Alessio Siculo-Forza D’Agrò, Letojanni, Taormina-Giardini, Alcantara, Calatabiano, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre Riposto, Guardia Mangano Acireale, Catania Ognina, Catania Picanello, Catania Europa.

Per l’evento di Radio Italia live a Palermo, il 27 giugno, invece, sono previsti collegamenti straordinari pre e post concerto, con tratte potenziate da e verso il capoluogo siciliano. I dettagli operativi saranno comunicati nelle prossime ore.

I biglietti per i treni straordinari dovranno essere acquistati esclusivamente nelle stazioni ferroviarie, in quanto non saranno disponibili attraverso i canali di vendita online di Trenitalia.

Per informazioni dettagliate sui servizi è possibile consultare il sito http://www.trenitalia.com (sezione Infomobilità – Lavori e Modifiche al servizio) e l’applicazione mobile di Trenitalia.

