Muggia: nuova fase dei lavori per la posa della condotta idrica

(AGENPARL) - Roma, 19 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 19 June 2025 Al via domani mattina alle 7 la nuova fase di lavori per la posa della condotta idrica necessaria per portare una seconda linea di acqua potabile a Muggia.

1-Sarà in vigore il divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto per i veicoli a seguito dei lavori, provenienti da Muggia centro, sullo svincolo dalla S.R. TS 14 “di Muggia” in direzione Strada delle Saline.

2-Verrà istituito il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, in Strada delle Saline, nel tratto compreso tra il civico n°40 e l’intersezione con la S.R. TS 14 “di Muggia”, sulla corsia normalmente utilizzata in direzione Muggia centro.

3-Sarà disposto anche il segnale di “dare precedenza” per i veicoli che provengono dalla S.R. TS 14 “di Muggia” (tratto a senso unico di marcia) e svoltano su Strada delle Saline, in corrispondenza della cuspide dell’aiuola spartitraffico in Strada delle Saline, a favore dei veicoli interessati di cui al punto 2.

Come direzione consigliata ai veicoli resta strada di Farnei, domani mattina sarà presente sul posto anche una pattuglia della Polizia Locale per il monitoraggio della viabilità.