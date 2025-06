MEETING 2025 – LA SFILATA D’APERTURA COLORA VIAREGGIO

(AGENPARL) - Roma, 19 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 19 June 2025 MEETING 2025 – LA SFILATA DI APERTURA COLORA VIAREGGIO

Tra sport, tradizioni e passione, inaugurata a Viareggio la 37ª edizione del Meeting Nazionale Giovanissimi con quasi 1.700 bambini da tutta Italia

VIAREGGIO (19/06) – È iniziata oggi a Viareggio la 37ª edizione del Meeting Nazionale Giovanissimi, l’appuntamento più atteso della stagione giovanile della Federazione Ciclistica Italiana, che quest’anno coinvolge quasi 1700 piccoli atleti tra i 7 e i 12 anni provenienti tutta Italia. La manifestazione, organizzata dalla Società Ciclistica Corsanico con il supporto del Comune di Viareggio, animerà la città fino a domenica 22 giugno, trasformando le strade e la pineta in un grande palcoscenico dedicato allo sport, alla festa e alla partecipazione.

La giornata inaugurale si è aperta con una sfilata colorata e coinvolgente, curata in collaborazione con la Fondazione Carnevale, che ha attraversato il cuore della città regalando emozioni e sorrisi. Quasi 1.700 giovani ciclisti di 196 società hanno sfilato indossando costumi ispirati alle maschere tradizionali delle rispettive regioni, portando in scena un vivace e creativo intreccio tra ciclismo e cultura locale. Un evento che ha saputo unire sport, tradizione e divertimento, coinvolgendo famiglie, cittadini e turisti in un clima gioioso e partecipato. Le strade di Viareggio si sono trasformate in una vera e propria passerella di colori, accenti dialettali e allegria, offrendo un assaggio dello spirito che animerà l’intero weekend.

“Il Meeting è uno degli appuntamenti più belli e significativi del calendario federale” le parole del presidente FCI Cordiano Dagnoni. Che aggiunge: “Un vero e proprio rito di passaggio che coinvolge migliaia di bambini e famiglie da tutta Italia, in cui il ciclismo si vive come esperienza di crescita, condivisione e divertimento. In questi giorni, l’agonismo lascia spazio alla scoperta del gruppo, al senso di appartenenza, al rispetto delle regole e alla passione per la bicicletta. È una manifestazione che contribuisce a formare non solo i ciclisti, ma anche le persone di domani. Viareggio, con il suo calore e la bellezza della Versilia, offrirà una cornice perfetta per un’edizione che ci aspettiamo partecipata e ben organizzata, grazie all’impegno della S.C. Corsanico e di tutti i volontari coinvolti. Dal Meeting sono passati tanti dei campioni che oggi vestono la maglia azzurra. Per questo continueremo a investirci con convinzione: è qui che nasce il futuro del ciclismo italiano”.

Con l’inaugurazione ufficiale si apre così un’intensa quattro giorni all’insegna del gioco, dell’educazione sportiva e del fair play, con un programma ricco di gare su strada, prove fuoristrada e attività sociali come la finale del progetto BICIMPARO – Kinder Joy of Moving. L’appuntamento è ora per le gare di abilità in programma domani, venerdì 20 giugno, a partire dalle ore 9:00. A seguire, alle 17:30, si terrà la finale di BICIMPARO, un’iniziativa educativa rivolta ai più piccoli per promuovere la sicurezza e la conoscenza del ciclismo. Le premiazioni della giornata si svolgeranno tra le 19:30 e le 20:30.

Sabato 21 giugno si torna a gareggiare su strada e fuoristrada dalle 9:00 alle 16:00. Anche in questa giornata è previsto un momento conclusivo con la cerimonia di premiazione, tra le 18:30 e le 19:30. Domenica 22 giugno, ultimo giorno dell’evento, le gare si terranno dalle 9:00 alle 12:00. Dalle 13:00 alle 14:30, la cerimonia finale chiuderà ufficialmente il Meeting, con la consegna dei riconoscimenti a tutti gli atleti partecipanti.