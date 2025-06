(ACON) PORTO TRIESTE. RUSSO (PD): DA DESTRA GIOCO PENOSO, COSA FA FEDRIGA?

(AGENPARL) - Roma, 19 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 19 June 2025 (ACON) Trieste, 19 giu – “Quello che sta accadendo sul porto di

Trieste ? un gioco penoso portato avanti da una Destra

incredibilmente arrogante e attaccata a poltrone e potere. A

questo punto vorremmo sapere quale ruolo ha il presidente

Fedriga, se fosse al corrente del colpo di mano di FdI oppure

abbia scientemente barattato l’autonomia e la qualit? delle

scelte per il territorio, a favore dei propri interessi, ossia

liberarsi degli ostacoli per il terzo mandato”.

Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale Francesco Russo

(Pd) intervenendo sulle vicende relative alla governance del

Porto di Trieste.

“Sostituire un segretario generale dopo appena una settimana

dalla sua nomina soltanto perch? sembra che in quella casella

Fratelli d’Italia pretenda un suo rappresentante toglie

credibilit? nazionale e internazionale a uno scalo che

faticosamente Zeno D’Agostino aveva riportato al centro della

scena. ? uno squallido gioco di potere – prosegue il consigliere

dem – che si svolge mentre nello scorso mese di maggio, il totale

Teu movimentato dal Porto di Trieste ? calato del 45,40% rispetto

al dato di un anno prima, con un dato ancora pi? preoccupante in

Molo VII che scende addirittura del 63,77%. Se nel frattempo il

porto di Fiume cresce del 16% nel primo trimestre 2025, forse chi

governa a Roma e in Regione ci eviter? la scusa della congiuntura

internazionale e qualche esponente di Centrodestra sar? costretto

a prendersi la responsabilit? di uno stallo ormai inaccettabile”.

“Chi ? che tiene ferma l’economia di questa citt? e questa

regione? Lo scalo triestino ? in regime commissariale da pi? di

un anno per colpa delle liti romane fra Salvini e il partito di

Meloni, e quando finalmente sembrava aver trovato un punto di

equilibrio, arriva l’imposizione di una marcia indietro, con le

deleghe distribuite fra i dirigenti, in attesa di una nomina (non

importa chi, l’importante ? che sia targata FdI) che potrebbe

arrivare fra chiss? quanti mesi”, aggiunge l’esponente dem.

E ancora, continua Russo, “davanti a questa vergogna che

preoccupa gli operatori e gli imprenditori cosa dice il sindaco

Dipiazza? Ci aspettiamo che rivolga ai suoi alleati le accuse di

‘bloccare la citt?’ (questa volta davvero) che negli ultimi

giorni ha ridicolmente rivolto ai cittadini contrari all’Ovovia”.

L’unica sintesi possibile, secondo il consigliere ? “poltrone,

poltrone, poltrone. A Roma, in Regione e in Porto. Non ? passato

neppure un anno, ma quanto sembrano lontani i tempi in cui Zeno

D’Agostino e la sua squadra (scelti dal Centrosinistra per

competenza da tutti riconosciuta e non per fedelt?) avevano

finalmente cambiato aria nel nostro scalo”.

ACON/COM/fa

191525 GIU 25