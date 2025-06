In riferimento alle uscite stampa di ieri e oggi: nessun coinvolgimento del Caseificio del Vezzena o dei caseifici del Consorzio Concast

(AGENPARL) - Roma, 18 Giugno 2025

In merito agli articoli e ai servizi apparsi sui media nelle giornate di ieri e oggi, riguardanti il fermo di un furgone che trasportava latte senza idonea documentazione e senza refrigerazione, si precisa che il Caseificio del Vezzena di Lavarone non è in alcun modo coinvolto nei fatti riportati.

Si sottolinea altresì che nessun caseificio aderente al Consorzio Concast risulta interessato dall’episodio in questione. Tutti i caseifici associati operano in conformità con le normative vigenti in materia di igiene, sicurezza alimentare e tracciabilità, garantendo elevati standard qualitativi.

Il consorzio prosegue con coerenza nel promuovere una cultura della qualità e della trasparenza, a tutela del consumatore e del valore delle produzioni locali.

Ufficio stampa Cooperazione Trentina