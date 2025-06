COMUNICATO STAMPA Passaggi Festival 2025, un mare di libri a Fano dal 25 al 29 giugno

(AGENPARL) - Roma, 18 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 18 June 2025 Passaggi Festival 2025, un mare di libri a Fano dal 25 al 29 giugno

Oltre 140 eventi con 300 ospiti: 92 libri, premi, mostre, spettacoli,

laboratori per bambini e tanto altro, in 13 location tra centro storico e

lungomare.

Ospite dell’evento speciale il ministro della Cultura Alessandro Giuli e

tanti grandi nomi nel corso della manifestazione: Igor Sibaldi (Premio

Passaggi), Agnese Pini (Premio ‘Andrea Barbato’), Modena City Ramblers

(Premio Fuori Passaggi), Christina Olindo (Premio graphic novel), Stefania

Craxi, Pierluigi Bersani, Mario Giordano, Veronica Raimo, Luigi Contu,

Armando Siri, Rossano Sasso, Giulia Ligresti, Carlo Sama, Deborah

Compagnoni, Paolo Petrecca, Luciano Canfora, Gabriele Parpiglia, Claudio

Caprara, Vanessa Roghi, Laura Gramuglia, Ghemon, Natasha Stefanenko, Gianni

Lannes, Cecilia Valagussa, Nando dalla Chiesa, Antonio Preziosi, Lucetta

Scaraffia, Rula Jebreal, Francesca Ghermandi, Vanna Vinci, Andrea Romano,

Anna Parisi, Fernando Rennis, Vittorio Giardino, Antonio Bacciocchi, Anna

Vivarelli.

FANO, 18 GIUGNO 2025 – Mancano pochi giorni all’apertura della tredicesima

edizione di Passaggi Festival di Fano, la manifestazione letteraria

dedicata alla saggistica, che si aprirà mercoledì 25 e chiuderà domenica 29

giugno, trasformando ogni angolo della città adriatica in un grande salotto

culturale. In cinque giorni arriveranno oltre 300 ospiti che animeranno più

di 150 eventi, completamente gratuiti, distribuiti in 13 suggestive

location, tra centro storico e lungomare: presentazioni librarie, premi,

mostre, spettacoli, laboratori per bambini e tanto altro.

Saranno 92 i libri protagonisti sui palchi del festival, dove scrittori e

relatori si confronteranno in un dialogo multidisciplinare; una

manifestazione culturale a 360 gradi con un programma variegato e

coinvolgente, adatto a tutti e inclusivo, grazie ai numerosi incontri con

l’interpretariato LIS in collaborazione con l’E.N.S di Pesaro e Urbino.

Tanti gli spunti di riflessione a partire dal tema di quest’anno incentrato

sul linguaggio e sul pericolo di discriminazione, di censura e autocensura

che nasce dal suo uso: “Nemiche. Le parole che temiamo”.

I grandi nomi in Piazza XX Settembre

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli sarà l’ospite d’onore

dell’evento speciale nella giornata conclusiva, in Piazza XX Settembre,

dove presenterà il suo libro “Antico presente. Viaggio nel sacro vivente”

(Baldini + Castoldi) insieme al giornalista Paolo Conti (29/6). Nel corso

del festival, sul palco tanti altri autori illustri accompagnati da

giornalisti di fama: Stefania Craxi con “All’ombra della storia. La mia

vita tra politica e affetti” (Piemme), in dialogo con Pietro De Leo, e Pier

Luigi Bersani con “Chiedimi chi erano i Beatles. I giovani, la politica, la

storia” (Rizzoli), in conversazione con Alessandra Longo (26/6); poi la

direttrice del Quotidiano Nazionale Agnese Pini (premio giornalistico

Andrea Barbato) con il suo “La verità è un fuoco” (Garzanti), accanto a

Giulia Carla De Carlo, l’imprenditrice Giulia Ligresti autrice di “Niente è

come sembra. La mia storia: la forza della verità” (Piemme) e il manager Carlo

Sama, di “La caduta di un impero. 1993: Montedison, Ferruzzi, Enimont”

(Rizzoli), che insieme converseranno con Lorenzo Salvia (27/6). E ancora,

la campionessa Deborah Compagnoni con “Una ragazza di montagna. Storie di

un’infanzia felice tra neve, prati e avventure” (Mondadori Electa) a

confronto con il direttore di Rai Sport Paolo Petrecca, e Mario Giordano

con “Dynasty. Dagli Agnelli ai Del Vecchio, dai Benetton ai De Benedetti:

il crollo dei dinastie dei potenti” (Rizzoli), di cui parlerà con Giulia

Sorrentino (28/6). Infine Jessica Chia con “La staffetta senza nome.

Autobiografia di una partigiana” (Solferino) che, accompagnata da Francesca

Schianchi, sarà in collegamento con la partigiana Sandra Gilardelli (29/6).

Rassegna “Fuori Passaggi Music&Social”

Gli appuntamenti per il pubblico più giovane amante della musica e dei

social si terranno come consuetudine al Pincio dove il gruppo musicale

dei Modena

City Ramblers (premio Fuori Passaggi) presenterà “Nati per la libertà.

Racconti resistenti” (La nave di Teseo), in conversazione con Davide

Morresi (Read and Play (26/6), e dove arriveranno il rapper e comico Ghemon

con “Nessuno è una cosa sola” (Rizzoli) intervistato dal critico musicale e

Dj Luca Valentini (27/6) e l’attrice Natasha Stefanenko con “Dalle Marche

con amore. Guida sentimentale alla regione dell’infinito” (Cairo), a

confronto con il Presidente Fondazione Marche Cultura, Andrea Agostini

(29/6); ma si va anche al Giardino Radicioni, con la storia di “Ringo

Starr, Batterista” (Edizioni Low) di Antonio Bacciocchi a confronto con

Paolo Molinelli (BeatleSenigallia) (27/6), e in Piazza Marcolini con Stefano

Corradino e il suo “Note di cronaca. Sette storie vere in musica”

(Villaggio Maori Edizioni, 2025), in dialogo con il giornalista Andrea

Vianello (28/6).

Le altre rassegne

Moltissimi i libri e gli argomenti proposti ancora al Giardino Radicioni e

in Piazza Marcolini oltre che al Bastione Sangallo, all’ex Chiesa di San

Francesco e al Chiostro di San Paterniano.

La rassegna “Passaggi di Benessere” avrà come ospite di punta il saggista e

storico Igor Sibaldi (Premio Passaggi 2025) che spiegherà “Come non essere

stupidi. Esercizi di anticonformismo” (Mondadori) (26/6), ci saranno poi Bruno

Fabbri, Armando Siri, Gabriele Bronzetti, Cristina Chiuso, Daniel Lumera.

Il filosofo Armando Massarenti curatore de “I sandali del filosofo”

intervisterà: Maurizio Ferraris autore di “La pelle. Che cosa significa

pensare nell’epoca dell’intelligenza artificiale” (Il Mulino) (27/6), Massimo

Carboni di “Filosofia dell’ombra” (Jaca Book) (28/6) e Lorenzo Bartalesi di

“Storia naturale dell’estetica” (Einaudi) (29/6). Claudio Pettinari, già

rettore dell’Università di Camerino, segue invece la rassegna “La scienza

sotto le stelle” che accoglierà Amedeo Balbi con “L’ultimo orizzonte. Cosa

sappiamo dell’universo” (UTET) (27/6), Gianfranco Pacchioni e il suo

“Scienza chiara, scienza oscura. Ricerca pura, ricerca militare, Big Tech”

(Il Mulino) (28/6) e Silvia Bencivelli con “Tre colpi di genio e una

pessima idea. Ascesa e caduta di uno scienziato squinternato” (Bollati

Boringhieri) (29/6). Non potevano mancare libri sulle nuovissime tecnologie

per la rassegna “Futuropresente”: Alfio Quarteroni parlerà de

“L’intelligenza creata. L’AI e il nostro futuro” (Hoepli) (25/6), e a

confronto con il guru dell’AI Paolo Dello Vicario, Giuliano Benenti de “Il

computer impossibile. Come il calcolatore quantistico cambierà il mondo”

(Raffaello Cortina Editore, 2025) (28/6). Si discuterà anche di “Storia e

Storie” (tra gli ospiti Claudio Caprara, Vanessa Roghi, Annarita

Briganti, Luciano

Canfora), di “Società, Politica e Attualità” (alcuni nomi: Carla

Forcolin, Gianni

Lannes, Nando dalla Chiesa, Ivano Dionigi, Stefano Pivato, Antonio

Preziosi, Filippo

Facci, Rossano Sasso) e, ancora, di economia con Mario Turco, Stefano

Zamagni e Luigino Bruni, e di religione nella rassegna “Fede e ricerca” con

autori come Mons. Domenico Sorrentino, Asia Vaudo e Allegra Franciosi. In

zona mare, gli appuntamenti mattutini di “Buongiorno Passaggi” al Bon Bon

del Lido (ci saranno per esempio Alessandro Chetta, Giulia Calvi, Raffaella

Baritono) e i libri al tramonto a Bagni Elsa di Fosso Sejore (tra i

nomi: Fernando

Rennis, Marta Perrotta, Andrea Bertolucci). I bambini sono attesi alla

Mediateca Montanari con i libri dei “Piccoli asSaggi” a cura della

responsabile del Sistema bibliotecario di Fano Valeria Patregnani, e di

“Chiedersi perché” curata dall’esperta in filosofia per l’infanzia Ippolita

Bonci Del Bene.

Incontri, mostre, spettacoli, laboratori per bambini

Tanti libri ma non solo. Per il benessere, ci saranno pratiche quotidiane

per coltivare l’armonia tra corpo e mente, condotte da Simonetta Vincenzi

(Counselor sistemico familiare e insegnante di pratiche spirituali) e

Marika Pedinotti (Istruttrice certificata della scuola Ohashiatsu), e per

chi ha sete di conoscenza, gli imperdibili incontri-aperitivo “Calici di

scienza”, a cura di Unicam. Spazio all’arte con la rassegna “Passaggi fra

le nuvole” e con la mostra “Una Lettura fra le nuvole,” dedicate ai graphic

novel, a cui si aggiungono le esposizioni “Parole Illustrate” dell’artista

Maria Speranza Spinaci, “Tempi D’oro / Gli Artisti Orafi Nella Città”

organizzata da Centrale Fotografia e “Beatles Exhibition” curata da Paolo

Molinelli di BeatlSenigallia. A “Passaggi di teatro”, lo spettacolo e

presentazione del libro “Domani sarà tardi” (Solferino) di Luigi Contu,

accompagnato dalla giornalista Alessandra Longo, oltre a letture

interpretate de Nina Pons e Ivan Olivieri, e “Letto”, improvvisazione

teatrale sui libri di e con Marco Mussoni e la compagnia iMoretti di Fano

(25/6). Per bambini e ragazzi, i seguitissimi laboratori in collaborazione

con Unicam, Volontari di Nati per Leggere, e completano il programma le

Masterclass di Scuola Passaggi e le visite guidate alle meraviglie della

città, a cura della guida turistica Manuela Palmucci.

I sostenitori di Passaggi Festival

Passaggi festival è promosso e organizzato dall’associazione Passaggi

Cultura, ideato e diretto da Giovanni Belfiori e Ludovica Zuccarin; è

sostenuto economicamente da Comune di Fano, Regione Marche, Camera di

Commercio delle Marche e gode del patrocinio di: Liceo Nolfi Fano,

Fondazione Marche Cultura, Teatro della Fortuna, Associazione Italiana

Editori, Ministero della cultura e Università di Camerino.

Gli enti e sponsor privati che aiutano il festival sono: Coop Alleanza 3.0,

Profilglass (Main sponsor); BCC Fano, Renier e Associati Group, Renco,

Schnell, Aset (Premium sponsor); Fondaziona Carifano (Platinum sponsor);

Fa.bo.carr, Edilservice, Valmex Group, Project Building (Gold sponsor);

Pesceazzurro, Ad Hoc Immobiliare, Hub Lab (Silver sponsor); Pietrelli

porte, Termomet, Unionmoda, Isa, Elettronica Dago (Bronze sponsor).

I partner tecnici e organizzativi: Casarredo, Studio legale Omiccioli,

Reverde Regini Garden, Taverna cittadina, Vigilar, Bagni Gabriele, Studio

grafico Zaccone Guerra, Polar, Comunica, Work in progress, Buena Siesta

lido, Passaggi Libri e Caffè.

Tutto il programma su Passaggifestiva.it

*_______________________________________**___**__*

*Per la Stampa: a questo link è possibile scaricare comunicati stampa,

immagini e altro materiale del festival*

*https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1QREbduMYBbYIyW2fnYyZRXiZ_7eSXzXw*

*_______________________________________**___**__*

*Passaggi Festival della Saggistica* – *Direttore: Giovanni Belfiori*