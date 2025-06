[Comune Palermo] Pedonalizzazione Piazza Caracciolo – Dichiarazione consigliera D’Alessandro

(AGENPARL) - Roma, 18 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 18 June 2025 «Esprimo grande soddisfazione per l’emissione dell’*ordinanza *che dà

finalmente attuazione alla delibera di Giunta sulla pedonalizzazione di

Piazza Caracciolo. Si tratta di un traguardo importante, frutto di un lungo

lavoro portato avanti con responsabilità e ascolto costante dei residenti,

dei commercianti e delle istituzioni.

Dopo un lungo lavoro, possiamo finalmente dire di aver restituito una delle

piazze storiche più significative del centro di Palermo al decoro, alla

legalità e alla vivibilità.

Ringrazio l’assessore all’Urbanistica e Pianificazione Strategica, *Maurizio

Carta*, gli uffici tecnici e la Seconda Commissione Consiliare Urbanistica,

Mobilità e Traffico, di cui faccio parte, per il sostegno ricevuto nel

portare avanti questo progetto di riqualificazione.

Ora è fondamentale procedere rapidamente con l’installazione della

segnaletica, dei dissuasori e di tutte le misure necessarie per rendere

effettiva la pedonalizzazione, garantendo al contempo un presidio stabile

delle forze dell’ordine per assicurare il rispetto delle nuove regole.

La pedonalizzazione di Piazza Caracciolo non è solo un intervento urbano: è

un atto di civiltà e un impegno concreto verso una città più vivibile e

ordinata, nel rispetto di chi abita e lavora nel cuore del centro storico».

Lo dichiara la consigliera Tiziana D’Alessandro.

Giovanni Gaudesi

Ufficio Stampa

Comune di Palermo