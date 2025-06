[Comune Palermo] Dichiarazione Pasquale Tusa – Aggredito vigile del fuoco a Brancaccio

(AGENPARL) - Roma, 18 Giugno 2025

Un gravissimo episodio di violenza si è verificato nelle scorse ore a

Brancaccio, dove un vigile del fuoco del distaccamento locale è stato

aggredito da un uomo al rientro di un intervento d’urgenza. L’ autista del

mezzo di soccorso nonostante avesse la precedenza, ha evitato un possibile

incidente stradale con prontezza e professionalità, ma ciò non è bastato ad

arginare la rabbia ingiustificata dell’aggressore, che ha inveito contro il

mezzo di servizio dei Vigili del Fuoco, fino a passare alle mani contro il

Vigile coordinatore causando la frattura del setto nasale. L’aggressione ha

lasciato sgomenta l’intera comunità del Comando dei VVF di Palermo e

sollevato un’ondata di indignazione tra le istituzioni e i cittadini. A

farsi portavoce della solidarietà è stato il rappresentante della II

Circoscrizione, Pasquale Tusa che ha dichiarato:

“Sono profondamente indignato per quanto accaduto al nostro collega del

distaccamento di Brancaccio. Un gesto vile e inaccettabile nei confronti di

chi ogni giorno rischia la propria vita per la sicurezza di tutti noi.

Voglio però sottolineare che non bisogna generalizzare: la maggior parte

dei cittadini della II Circoscrizione è composta da persone perbene, che

rispettano e sostengono il lavoro delle forze dell’ordine e dei

soccorritori.”

Il rappresentante ha inoltre voluto esprimere pubblicamente un pensiero di

vicinanza:

“Auguro al collega una pronta e completa guarigione. A lui va tutta la mia

solidarietà, quella dell’amministrazione e, sono certo, di tantissimi

cittadini onesti che condannano con fermezza gesti simili.”

Un episodio che deve far riflettere e richiamare tutti – istituzioni e

cittadini – al rispetto e alla tutela di chi, con coraggio e spirito di

servizio, lavora per la sicurezza della collettività.

Lo dichiara Pasquale Tusa consigliere della seconda Circoscrizione